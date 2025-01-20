淡江大橋拚115年3月通車 多道防線耐震7級[影]

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（中央社記者趙敏雅新北20日電）淡江大橋預計今年底完工，明年3月通車。這座橋梁設計不僅考量自然景觀也提高耐震性能，可承受7級震度，並採多道防線確保強震時不倒塌，能維持通行，以利救災逃生。

淡江大橋是連接淡水與八里重要交通樞紐，由世界知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計，也是札哈的遺作，主橋段長920公尺，橋塔高211.4公尺，完工後會是世界最大跨徑（450公尺）的單塔不對稱斜張橋。

影片來源：中央社攝影看世界

站在淡江大橋主橋體上，可以看到傍晚夕陽西下，滿天橘紅，光暈映照在水面，橋塔配合落日位置。鄭閔中說，根據分析，從淡水老街往出海口觀看，夕陽一年四季位置約在淡江大橋主跨徑上移動，其中夏至時會在主橋塔位置，這是設計師札哈的巧思。

鄭閔中表示，淡江大橋設計不只結合台灣自然景觀，還提高耐震性能目標。他強調，淡江大橋「小震不壞，中震幾乎不壞，大震可修」，不僅遇強震時不能倒塌，還須維持車輛通行，讓人員可救災、逃生。

淡江大橋耐震度達7級，使用年限達120年，鄭閔中表示，除了依據公路橋梁耐震設計規範之外，也「客製化」針對鄰近50公里範圍內主要斷層，如山腳斷層、南崁斷層等進行地震危害度分析，並在耐震設計靜力及動力分析時，納入921大地震、0403花蓮大地震等國內外較大地震資料，應用到橋梁結構設計。

淡江大橋八里端墩柱去年8月施工情形。中央社記者徐肇昌攝 113年8月17日

鄭閔中指出，主橋淡水側塔柱裝設7支HFR（Hydraulic Fuse Restraint）為第1道防線，HFR是一種兼具消能與力量傳遞的液壓設備，當地震力超過臨界值時，HFR會成為黏滯性阻尼器，7支HFR共約有5250噸抗力，以消能方式降低結構的地震反應。

他說，裝設在主橋兩端的FVD（液流型黏滯阻尼器）是第2道防線，兩端各有1000噸抗力；第3道防線是40公分消能減震容許位移，及最終5公分減速停止位移措施，避免橋體與橋塔碰撞造成損壞。

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鄭閔中分析，考量耐震性能，淡江大橋設計時也盡量減少橋體重量，施工一般使用螺栓，不過淡江大橋主橋結構全採焊接方式，「使用螺栓較省工、施工速度較快，但可能造成總工程重量增加10%，就連這樣的重量，也不容許增加」。

關於淡江大橋主橋規劃，鄭閔中說，包含雙向4快車道、機車道、人行道及自行車道，並預留八里輕軌共構空間，未核定興建前作為公車道；淡江大橋拚明年3月通車，將可縮短淡水與八里間行車距離約15公里，節省約25分鐘車程。（編輯：方沛清）1140120

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