新北淡水人口升逾20萬 續推二期開發及交通建設

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（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市政府指出，今天在淡水老街廣場舉辦「小鎮變大城 點亮淡水20新里程」活動，見證淡水人口11月21日升逾20萬人的里程碑，未來將續推淡海新市鎮二期開發及交通建設。

新北市淡水區人口持續上升，11月21日淡水區人口數突破20萬大關。新北市政府今天在淡水區老街廣場舉辦慶祝活動，現場不僅有街頭藝人表演、文創攤位，也設置淡水時光廊道及模擬淡水河流的曲線的鏡面河流及祈願之樹，吸引逾千人到場遊玩欣賞各式燈飾。

新北市長侯友宜與會致詞表示，淡水是新北市29區人口成長最快的行政區，淡水開發400多年來，從荷蘭、西班牙興建紅毛城到河口開港通商，歷史見證淡水從小鎮到大城的過程。

他指出，淡水有著多元的歷史文化，更是最宜居的城市，從淡海輕軌到淡北道路動工，都將帶給淡水新的改變，隨著淡海新市鎮第二期也將要開發科學城，世界最美麗的淡江大橋也將於明年完工，將是台灣最具代表性新地標之一，這些都將是大家所寫下的歷史及了不起的成就。

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新北市民政局表示，為歡慶淡水小鎮變大城，新北市政府特地為設籍淡水第20萬區民及前後各2名完成出生登記的新生兒準備豐厚好禮，除了創意金飾及淡海輕軌免費搭乘1000次交通票卡外，侯友宜更加碼贈送新台幣6000元紅包及除濕機。

民政局指出，國民黨立委洪孟楷及在地飯店業者「蘊泉庄」也額外加碼，提供第20萬名的淡水區民眾往返八里的終身免費搭乘船證、淡水國民運動中心免費使用1年、鍋董日式刷刷鍋VIP卡及一泊二食住宿券等好禮。（編輯：戴光育）1131201