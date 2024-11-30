2025新北消防月曆 工作犬除搜救也賣萌超療癒

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北消防局今天發表2025形象月曆，結合市警局及惠光導盲犬學校，共7隻工作犬入鏡，包括全國最小隻搜救犬Bagel，及災難現場值勤的多隻搜救犬，展現毛小孩的英姿與萌樣。

新北市府消防局今天發表「2025新北消防形象月曆」，由市長侯友宜主持，希望大家可以多採購，以投入公益幫助弱勢。

消防局說，以「消防萌犬，伴你守護」為主題，結合市府警察局及惠光導盲犬學校，共有7隻工作犬入鏡，其中，警犬「福星」曾為國外報導過的工作犬。1 月由樹潭消防分隊周文善與犬隻Amei入鏡；Amei還參與過2021年太魯閣列車事故、今年0403花蓮大地震的搜救任務。

為9月代言的工作犬Bagel，是全國最小隻搜救犬，曾投入南投仁愛鄉卡努颱風土石流、雙溪區中坑古道失蹤協尋、今年0403地震中和連城路倒塌事故、鳶山光復紀念鐘山難搜救任務。

消防局表示，今年拍攝手法仿照澳洲消防月曆的破火場景，及模擬還原各式救災現場；拍攝場景除消防局消防廳舍及訓練場外，也在板橋車站、台北國際航空站及大漢溪水域取景，讓畫面更有臨場感。

新北市消防月曆至今17屆，被外界稱為「消防猛男月曆」，部分拍攝主角也是「師奶殺手」。2025消防形象月曆從遴選人員至調整體態歷時8個月，並配合飲食控制。

近年代言人也融合救護、勤務指揮中心護理師，今年南勢義消救護副分隊長饒宗璇、特種搜救隊員胡郁涵、惠光導盲犬學校社工黃婷臻等女性入鏡，展現健康、陽光、正向的形象。（編輯：張銘坤）1131130