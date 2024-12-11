淡江大橋施工團隊多元文化 日本技師直呼像聯合國

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（中央社記者余曉涵台北11日電）淡江大橋預計明年底完工，民國115年上半年通車。施工團隊中有來自各國的專業人員，也讓外國技師直呼工地現場就像是迷你版聯合國。

交通部公路局指出，淡江大橋是國內首例以國際競圖方式辦理設計的橋梁工程，施工階段則由台灣、新加坡、馬來西亞、日本及德國等專業技術人員組成施工團隊，共同努力打拚，完工後將成為世界最大跨徑（450公尺）的單塔不對稱斜張橋。

日本Peri施工指導技師平澤純接受媒體聯訪表示，淡江大橋是很困難的工程，但目前施工都很順利。台灣是很多颱風的國家，不過在各單位的防備下讓施工人員都很安全施工，尤其台灣有颱風停班課制度、日本則沒有，提前防範對施工安全有很大幫助。

平澤純過去曾參加過越南胡志明市地鐵的施工，他說，台灣施工環境跟越南相比，在安全管理上進步非常多。

平澤純提到，過去經驗都是一開始的施工很難，但淡江大橋不是，從一開始到現在都很困難，這也是讓他第一次有這樣的體驗。

平澤純笑說，由於淡江大橋的各國技師很多，每到吃飯時間各國都會各吃各的，就像小聯合國一樣，有各國不同食材，非常有趣，他本身來台2年也滿喜歡台灣菜。

除了有各國施工團隊，台灣工作人員也是淡江大橋施工的後盾之一，其中在吊車司機的廠商昭伸工程中，就有一對父子檔共同在淡江大橋工地裡工作。

兒子吳明修曾做過夜市擺攤、烤漆、貨運宅配等工作，6、7年前才投入這個行業，而爸爸吳昱樺則是資深吊車師傅，淡江大橋工程將是父子倆最後共事的工程。

吳明修表示，投入這行的初衷是因吊車司機缺人，加上爸爸即將退休，讓他萌生想要跟爸爸學技術的想法，因此才從高雄北上去台北。

吳明修指出，爸爸對他比較嚴格，因為爸爸希望兒子好，如果兒子做得不好也會影響爸爸，所以自己一開始壓力很大，後來逐漸理解跟工作上手後才慢慢釋懷。

吳明修表示，吊車司機這項工作的確有缺工問題，因為工作環境比較辛苦，若天候不好，也必須到工地查看吊車的狀況，年輕人不一定會接受這樣的工作型態。（編輯：張雅淨）1131211