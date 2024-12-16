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視察淡江大橋 侯友宜：淡水交通三箭帶動發展

2024/12/16 17:01（12/16 17:06 更新）
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新北市長侯友宜（前右）16日視察淡江大橋進度，並聽取相關工程簡報。中央社記者趙敏雅攝 113年12月16日
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（中央社記者趙敏雅、王鴻國新北16日電）淡江大橋將在明年底完工，新北市長侯友宜今天視察時表示，隨淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路等交通三箭推進，將帶動淡海新市鎮第2期發展，及為北海岸經濟與觀光注入活力。

侯友宜說，淡江大橋預計2025年底完工，為連接淡水與八里的重要橋梁，市府已準備周邊工程，沙崙路拓寬工程明年1月完成，中正路拓寬工程預計明年7月開工，將確保淡江大橋啟用後交通順暢；淡北道路及淡海輕軌藍海線則預計2029年完工。

新北市政府工務局透過新聞稿指出，淡北道路從今年1月開工後，展開淡金路高架橋、中正東路地下箱涵、紅樹林站後方平面道路、基督書院旁主線高架橋等多個工作面、三大工區同步施作，已完成跨捷運施工鋼便橋、部分橋墩基礎及部分橋墩，通車後可紓解竹圍路廊交通壅塞，完整串聯雙北外環道路系統。

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侯友宜也說，淡江大橋設計已預留八里輕軌捷運延伸線路廊，「八里輕軌勢在必行」。新北市工務局表示，八里輕軌可行性研究計畫在11月第11次送交通部函報行政院審議，請中央儘速核定計畫，以利後續招標作業。

侯友宜表示，淡江大橋不僅是交通要道，也將是國際級地標，新北市政府已規劃多元行銷活動，將與中央合作安排一系列宣傳，同時計畫在橋上舉辦路跑活動，並持續辦跨年煙火，讓淡江大橋躍上國際舞台。（編輯：張銘坤）1131216

新北市長侯友宜（圖）16日視察淡江大橋工程表示，淡江大橋預計2025年底完工，未來不僅是交通要道，也將是國際級地標。中央社記者趙敏雅攝 113年12月16日
新北市長侯友宜（圖）16日視察淡江大橋工程表示，淡江大橋預計2025年底完工，未來不僅是交通要道，也將是國際級地標。中央社記者趙敏雅攝 113年12月16日
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