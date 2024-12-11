淡江大橋將成台灣景點地標 完成6個不可能任務

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（中央社記者余曉涵台北11日電）歷經7次流標，才順利開工的淡江大橋，將成台灣景點地標。施工廠商工信工程副總裁陳煌銘今天說，淡江大橋完成6個不可能任務，包含主橋塔有國小操場大、焊接難度高等。

淡江大橋目前工程進度已達到77%，預計可在114年底如期完工，115年上半年將正式通車，將成為台灣新地標，但歷經7度流標，讓淡江大橋一度可能蓋不起來。

淡江大橋的施工廠商工信工程副總裁陳煌銘向媒體表示，淡江大橋將是未來的世界歷史地點，興建過程中也完成多個不可能紀錄，第1個是將世界知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計的高難度曲線做出來外，淡江大橋也一度因為設計建造困難，差點被放棄。

陳煌銘表示，淡江大橋的主橋塔有別一般橋梁的橋墩橋塔採用垂直設計，而採用3D曲面造型，因此無法使用自動模板，在各方團隊努力下，也比預期的時間還要快就完成3D曲面模板。

陳煌銘說，除了設計外，主橋塔的基礎開發也很困難，有1個國小操場大，基礎圍堰用了144根鋼管樁，且原來設計以地下室開挖方式，用7層水平支撐，打中間柱，後來施工階段改為兩層環型支撐變露天開採，才有辦法符合進度要求。

陳煌銘指出，開挖地下需要58支基樁，一支直徑2米5，除打樁外，還要1萬5000立方混凝土，品質要求比水壩更高。

陳煌銘表示，橋體鋼構部分每1個要500至600噸，最高可達700噸，如何把它吊上去、如何定位，且有別一般使用螺栓，淡江大橋則採用核能電廠級的焊接，甚至因為難度太高，才剛訓練好的人力沒多久就離職。

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陳煌銘，淡江大橋的燈柱兩端採斜折到中央上去，就要考量不同角度對震動、風力等外部因素的影響，都是富有挑戰性的任務。

交通部公路局指出，淡江大橋是國內首例以國際競圖方式辦理設計的橋梁工程，施工階段則由台灣、新加坡、馬來西亞、日本及德國等專業技術人員組成施工團隊共同努力打拚，完工後將成為世界最大跨徑（450公尺）的單塔不對稱斜張橋。（編輯：陳政偉）1131211

淡江大橋預計可在114年底如期完工，115年上半年將正式通車，成為台灣新地標。圖為行控管理中心最新施工進度。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日

淡江大橋工程進度已達77%，預計可在114年底如期完工，115年上半年將正式通車。圖為淡江大橋工程主橋塔八里側鋼節塊施工情形。中央社記者徐肇昌攝 113年12月11日