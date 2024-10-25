淡江大橋進度76%略超前 首對節塊提前1個月吊裝

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（中央社記者高華謙新北25日電）交通部公路局新工北分局指出，淡江大橋進度達76%，略為超前，其中主橋塔U34升層提前6天澆置完成，首對懸臂吊裝節塊作業也提前1個月啟動，預計2025年9月全橋閉合、12月完工。

交通部政務次長陳彥伯今天出席淡江大橋上樑祈福儀式，國民黨立委洪孟楷、民進黨新北市議員鄭宇恩與立法院榮譽顧問呂孫綾等人出席。

交通部公路局北區公路新建工程分局在現場透過簡報表示，淡江大橋斥資新台幣230億元興建，是全世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，主跨距450公尺，塔高200公尺。未來將有5公尺寬的自行車及人行道，且中間預留未來淡海輕軌「八里延伸線」所需橋面空間，輕軌通車前將先規劃作為公車專用道。

北區公路新建工程分局長陳永傑指出，主橋塔共53層、出水面高為200公尺，目前已完成34層，出水面高已達124公尺，還剩76公尺，將繼續爬升上去。

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北區公路新建工程分局第三工務段段長鄭閔中表示，淡江大橋共47對斜索，而組成橋面的鋼梁節塊須靠斜索支撐、拉住。例如今天完成首對懸臂吊裝節塊作業前，先完成起始節塊2對斜索施拉作業。

鄭閔中指出，今天首對節塊在施工構台上可以直接施作吊裝，後續節塊將先在台北港組裝好後，藉平台船運到現場，將直接在水上作業，除了要配合潮汐變化，也要考量海浪狀況，難度大大提升。（編輯：戴光育）1131025