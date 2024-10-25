淡江大橋上樑儀式未通知地方 侯友宜盼中央多溝通

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（中央社記者高華謙、汪淑芬新北25日電）國民黨議員質疑淡江大橋上樑儀式未通知地方，是為交通部長陳世凱舉辦的活動。新北市長侯友宜說，市府確實沒獲消息，希望中央地方緊密溝通。

交通部公路局回應，這場祈福儀式定調為交通部公路局的內部活動，除藉由祈福活動以求後續工程平安順利，同時，也藉此邀請部長、中央立法委員為工程團隊打氣鼓勵，故無邀請地方政府及地方民代與會。

國民黨新北市議員陳偉杰今天在社群網站臉書（Facebook）質疑，淡江大橋要舉辦上樑祈福儀式，竟未通知地方，經他了解發現公路局是為交通部長陳世凱舉辦的打卡拍照活動，新北市政府完全不清楚細節，在地議員也完全被蒙在鼓裡。

陳偉杰質疑，交通部長到新北視察難道不需要和基層民意溝通嗎，且淡江大橋施工過程交通影響和完工後的整體車流規劃，難道不是最優先該和地方政府及民代討論的課題嗎，質疑新北重大建設淪為中央作秀行程。

侯友宜今天至新北市議會備詢前接受媒體聯訪對此表示，新北市確實沒收到消息，而淡江大橋是全台灣指標，也是新北市重要地標，他非常謝謝施工團隊、當地民意代表與基層市民支持，新北市在淡江大橋興建時也出錢出力，並配合中央，所以他期待中央對基層民代及市民能多多溝通。

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媒體詢問是否會覺得新北市府被冷落。侯友宜說，他最期待淡江大橋趕快興建完畢，尤其他常到淡江大橋視察，包括行政院長來，他們都共同討論。中央若有任何需要地方配合、或讓地方知道的，希望中央跟地方還是要做好緊密溝通，大家一起面對淡江大橋如期完工。

民進黨新北市議員鄭宇恩說，歷任交通部長都把淡江大橋視為重點視察工作，新任部長能關心淡水交通建設是好事，未來關渡新橋也需要中央支持，ㄧ起改善淡水聯外交通。（編輯：林恕暉）1131025