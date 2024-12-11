淡江大橋可望成台灣新地標 估假日吸2萬人

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（中央社記者余曉涵台北11日電）淡江大橋目前工程進度已達到77%，預計114年底如期完工，115年上半年將正式通車，成台灣新地標。交通部長陳世凱說，未來淡江大橋可仿效雪梨舉辦跨年煙火，假日可達2萬以上觀光人次。

交通部長陳世凱今天赴淡江大橋工程視察並表示，淡江大橋是世界級的建設，也是台灣國家最重要的公共建設之一，完工後會紓解淡海新市鎮跟淡水的交通，尤其現在關渡大橋壅塞現象，也可以獲得很大紓解。

陳世凱表示，淡江大橋完工後在觀光上可為淡水帶來很大觀光效益，未來規劃淡江大橋也可仿效澳洲雪梨大橋或者美國金門大橋，在跨年夜施放煙火，也將會是是世界級的亮點。

陳世凱表示，預估將來假日可吸引2.4萬人到2.5萬人來到淡水，淡江大橋未來也會在管理中心設置遊客中心販售相關紀念品，橋上也將有行人跟自行車通道。

公路局北區公路新建工程分局第三工務段長鄭閔中在簡報中表示，淡江大橋是國內首例以國際競圖方式辦理設計的橋梁工程，由世界知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計，將是世界最大跨徑（450公尺）的單塔不對稱斜張橋，也是札哈的遺作。

鄭閔中指出，淡江大橋耐震度7級，工程採用抗氯離子滲透混凝土、鍍鋅鋼筋、耐候鋼材以及橋墩塗層保護，並搭配監測系統等，使用年限規劃可用120年。

鄭閔中表示，工程進度已達76%，主橋塔是工程核心，今年預計完成39升層，高度將達144公尺，114年7月將完成全部53升層，最終高度達200公尺，預計整體可在明年底如期完工，115年上半年正式通車。

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淡江大橋計畫經歷2次修正，工程經歷7度流標，經費調整為230.38億元後，主橋段終於在108年開工，除了車道外還規劃有輕軌捷運、自行車道、人行道。

淡江大橋縮短淡水跟八里產業活動及通勤距離，減少15公里路程、減少25分鐘，預估可減少台2線竹圍路段17%及關渡大橋30%交通量，未來也將是台灣的著名地標，推估民國130年假日觀光旅次約1天2.3萬人次。（編輯：陳政偉）1131211