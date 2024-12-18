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金門大橋獲國際肯定 AIT：證明台灣工程高度成熟

2024/12/18 21:44（12/18 23:24 更新）
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「金門大橋建設計畫第CJ02-2C標金門大橋接續工程」獲交通部金路獎傑出工程類第1名，金門大橋通車後，提供全天候便捷的回家之路，並有效爭取緊急救援黃金時間。（公路局提供）中央社記者許秩維傳真 113年9月30日
「金門大橋建設計畫第CJ02-2C標金門大橋接續工程」獲交通部金路獎傑出工程類第1名，金門大橋通車後，提供全天候便捷的回家之路，並有效爭取緊急救援黃金時間。（公路局提供）中央社記者許秩維傳真 113年9月30日
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（中央社記者楊堯茹台北18日電）連結金門本島與烈嶼鄉的金門大橋，日前獲頒2024年全球道路成就獎設計類唯一首獎。美國在台協會（AIT）今天在社群媒體致賀表示，獲得此獎「證明了台灣工程的高度發展與成熟」。

高公局辦理的「金門大橋工程」榮獲「2024年全球道路成就獎設計類」唯一首獎，13日（美國當地時間12日）於美國奧蘭多舉行的國際道路協會（IRF）會議中頒發，由高公局總工程司郭呈彰及設計監造單位台灣世曦工程顧問公司董事長施義芳代表領獎。

金門大橋是台灣首座長跨距海上特殊公路橋梁，全長5.4公里，主橋跨徑達200公尺，其橋塔採在地居民票選的高粱穗心造型，是目前國內最大跨度的脊背橋。

美國在台協會晚間在官方臉書表示，獲得此獎「證明了台灣工程的高度發展與成熟」。

AIT也稱讚金門大橋「堪稱工程界的挑戰」，施工期間面臨潮汐差異大、堅硬花崗岩地質等嚴峻條件，難度極高。（編輯：楊凱翔）1131218

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