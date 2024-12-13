金門大橋受國際肯定 獲全球道路成就設計類首獎

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）金門大橋是目前最大跨度的脊背橋，通車2年多，設計、監造及施工技術獲國際肯定，今天獲頒2024年全球道路成就獎設計類唯一首獎。

高速公路局今天發布新聞稿，高公局辦理的「金門大橋工程」榮獲「2024年全球道路成就獎設計類」唯一首獎，13日（美國當地時間12日）於美國奧蘭多舉行的國際道路協會（International Road Federation,IRF）會議中頒發，由高公局總工程司郭呈彰及設計監造單位台灣世曦工程顧問股份有限公司董事長施義芳代表領獎。

金門大橋的設計以「三分交通、七分觀光」為核心理念，力求造型新穎，融合地方文化特色，完工後並成為當地的意象地標。

高公局說，金門大橋是台灣首座長跨距海上特殊公路橋梁，全長5.4公里，主橋跨徑達200公尺，其橋塔採在地居民票選的高粱穗心造型，是目前國內最大跨度的脊背橋。

高公局說，金門大橋施工期間面臨海象不穩、海流流速快、潮汐差異大、堅硬的花崗岩地質等嚴峻條件，難度極高，高公局與承包廠商積極動員大規模船機設備、大型海域平台，藉著達260公里以上運距的長程海上物料運輸管理，同時運用樁帽鋼箱圍堰、預鑄節塊吊裝工法等技術，顯著提升施工進度與效率。

台灣世曦也發布新聞稿，金門大橋工程最大水深達23公尺、最大潮差達6公尺、強勁的海流最高流速達每秒1.6公尺等，還須克服冬季強烈東北季風、春季的濃霧瀰漫，每逢夏秋兩季颱風侵襲等惡劣氣候，再加上地處偏遠離島，施工人員、大型機具、物料運補不易，及施工安全與海上交通安全的維持，不難窺知金門大橋工程步履維艱。

「國際道路協會（International Road Federation，IRF）」於1948年成立，為國際性道路工程組織，總部設在美國維吉尼亞州，全球共有118個會員國，「全球道路成就獎（GRAA）」分為營運維護管理、施工方法、設計、環境減輕、計畫執行管理、都市交通規劃等12個領域。（編輯：陳政偉）1131213