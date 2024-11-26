金門大橋施工遺留環境問題 縣府會勘共商改善

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（中央社記者吳玟嶸金門26日電）連接大小金門的「金門大橋」在2022年通車，但有民眾反映，大金端有土地流失問題，最初承包商遺留廢棄物也未清理。金門縣府、金寧鄉民代等今天前往會勘，共商解決方法。

金門本島與烈嶼鄉間重要交通樞紐「金門大橋」在2022年通車，但施工造成環境問題至今未解決，引起地方民怨。金門縣政府代理秘書長王登緯、金寧鄉長楊忠俊、金寧鄉民代表會主席黃文欣與施工廠商、高公局等單位今天下午前往金門大橋會勘。

王登緯表示，現場遺留廢棄鋼筋等材料屬於大橋最初承包商國登營造，過去因遭法院查封無法擅動，近日得知查封已撤銷，高公局方面也表示將行文要求國登限期移除，如不移除將視為廢棄物，並交由其他廠商處置，或者金寧鄉公所可做為其他用途等。

黃文欣表示，大橋完工後廢棄物本來就應該清理乾淨，拖延至今是廠商推諉責任；經過這次會勘討論後，共識是希望在3個月內處理乾淨，因金門大橋周邊土地規劃有其他用途，盼能早日恢復原有環境。

除遺留廢棄物問題，針對施工廠商在大橋大金端施工時建置臨時碼頭，可能造成土地流失，王登緯表示將再比對施工前後空照圖，如確有海水沖刷問題，再請相關權責單位處置。（編輯：李淑華）1131126