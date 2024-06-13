舊金山金門大橋防自殺網漸被接納 挽救生命勝過一切

1937年5月27日，舊金山金門大橋在20萬名民眾見證下正式啟用，加州陽光灑落在太平洋海面時，波光粼粼的美麗景緻為這座西岸大城增添浪漫色彩。沒想到10週過後，一名退伍軍人從橋上跳下，自此這處地標便成為知名自殺勝地。

金門大橋一度是全世界第二多人自殺的地點，僅次於中國南京長江大橋。

粗略估計，曾有約2000人在金門大橋跳橋身亡。以此方式結束生命的倖存率極低，僅有2%。許多倖存者事後出面勸導大眾，表示「跳下去那刻就後悔了」。

史丹福大學住院醫師、現任精神科醫師和專業治療師石璇（Catherine Shir）告訴中央社，金門大橋予人浪漫壯闊印象，而且是一種容易到達的途徑。

她表示，對於處在欲自殺狀態的人來說，衝動行為十分常見，如果途徑或工具相對容易取得，從事自殺行為的風險就會升高。

「好比擁有槍枝」，石璇說，許多人會認為買一把槍在家裡可以保護家人，但一大風險是，衝動之下，槍枝可能會用來傷害家人，甚至是傷害自己。

為了解決來自舊金山和世界各地的跳橋問題、挽救衝動下結束的生命，多年前，金門大橋「自殺防護網」工程被提出，但因成本過高和美觀問題抗議聲浪不斷。有些人也認為，金門大橋是自由和冒險的象徵，不該受到約束和限制。

在自殺者家屬不斷倡議、以及支持者呼聲越來越高之下，「自殺防護網」2018年開始動工興建，花費近2.24億美元（約新台幣72億元），在金門大橋人行道下方20英尺處，安裝不鏽鋼材質的防護網，今年趨近完工。

近來，社會經過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情洗禮、心理健康意識逐漸抬頭，民眾對「自殺防護網」的觀感似乎逐漸起了變化。

這座地標87週年之際，記者隨金門大橋、公路和運輸區（Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District）官員史瓦茲（Paolo Cosulich-Schwartz）來到接近完工的橋梁，一個平日早晨，自行車隊振奮喊著口號騎上大橋，觀光客絡繹不絕。與一年多年疫情剛結束時相比，人氣明顯回升。

當地居民杜邦（Richard Dupont）告訴記者，曾經反對防護網計畫的他，意識到疫情過後，許多人心理健康出現問題，他因此對生命也有了不同的想法。

杜邦過去認為，若一個人出現輕生念頭，即使不能跳橋，也會以其他方式結束生命，但疫情過後，舊金山社會問題更嚴重，許多人陷入憂鬱，需要人為機制介入。

去年，「自殺防護網」尚在建設，但已有部分區段完工，跳橋自殺人數已從每年約30人減少一半以上，降至14人。史瓦茲說，拯救生命永遠有進步的空間，未來1、2年將看到進一步成效。

大橋兩側架設的防護網，整體面積相當於7個美式足球場大小。史瓦茲強調，它不像軟墊，是不銹鋼絲繩網，掉到上面，感覺如接觸刨起司器，會感到疼痛。

他說，橋上另設有緊急求助專線，供那些感到絕望或考慮自殺的人撥打。希望「自殺防護網」能讓欲輕生者在跳橋之前多一層思考，給生命一個機會。（編輯：郭中翰）1130613

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。