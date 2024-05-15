社群媒體推波助瀾 中國年輕人愛北京豆汁了？

中國從去年開始放鬆疫情管控，悶了許久的年輕人之間，興起一種新的旅遊方式：「特種兵旅遊」。他們在社群媒體小紅書與抖音上搜查大量的旅遊攻略，特點是要在最短的時間、花最少的錢，遊歷一個城市的最多且特別的景點。

在北京，這一現象反應在原本是老北京人的日常飲食豆汁店，出現越來越多的年輕面孔，他們多半推著行李或是騎著共享單車前往豆汁店，以「特種兵」的勇氣挑戰豆汁味。

北京天壇附近的「尹三豆汁」是眾多本地豆汁店中最受歡迎的，顧客絡繹不絕上門。除了它本就道地外，連續5年的米其林必比登推薦加持下，更讓它備受年輕人追捧。

中央社記者在這次駐點期間前往「尹三豆汁」，最先注意到的便是店內本地人與年輕遊客錯落比肩而坐，面對這碗由綠豆發酵、灰綠酸甘的濃湯有著截然不同的表情與感想。

住在天壇附近的一對本地夫妻，大大方方無所畏懼的，以嘴沿著碗「吸溜吸溜」地喝下滾燙的豆汁，配上焦圈與燒餅。他們「教導」記者，喝豆汁要就著碗喝，不必用湯匙，紅鹹菜不是加在豆汁裡混味道，而是要夾在燒餅裡，這樣一頓，便是老北京人的早餐。吃完後，還會外帶一袋豆汁。

中國年輕人則有著不同的用餐感受。就記者觀察，他們通常是三五成群拖著行李箱進入店家，興奮中帶有著些許忐忑害怕的心情，待看到豆汁後聞到味道，皺起眉頭用湯匙一小口、一小口品嚐。

有年輕人向記者形容喝過的滋味，說「這有點像放酸了的豆漿」、「有酸菜的味道」，不覺得好喝；也有年輕人向記者說，他應該會推薦別人來，但看上去面有難色。

年輕人不論南方人還是北方人，面對這一北京獨有的飲食文化，很難喝一次就愛上，也很難整碗喝完。但是，對於他們而言，一碗人民幣3元的豆汁（下同，約新台幣13元），配上2元的燒餅與1.5元的焦圈，總價不到10元的早餐，就能滿足社群媒體上的年輕人互動打卡社交文化，以及到北京的特色一遊。

尹三豆汁的老闆向記者表示，豆汁有養胃、解毒、降火的功效，十分健康，但是豆汁不被廣大的消費者所接受，因為綠豆發酵之後有股酸味。愛喝豆汁的人是越喝越喜歡，對於沒喝過豆汁的人，整個是天上與地上的區別。

也許，豆汁對老北京人而言，喝的是一種日常與鄉情，但對於外地人，喝的是一種嚐鮮的「地域文化」。（編輯：唐佩君）1130515