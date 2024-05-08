新一代美國學生運動 抗議者全都戴上口罩

美國大學校園長久存在學生運動的傳統。無論是1960年代的反越戰、1980年代抗議南非種族隔離，不同世代的年輕人都對當時的社會文化與政局發生影響，也為後代留下範例。

學生示威在大學校園不是新鮮事，但對於這一群戴上口罩、披上阿拉伯巾的20歲左右年輕人來說，很多人是第一次對這個世界發出抗議之聲。

過去2週，美國大學校園掀起反戰示威，從東岸到西岸，學生團體支持巴勒斯坦，要求學校從支持以色列的企業撤資。

記者4月25日踏進加州大學洛杉磯分校（UCLA）採訪，最先注意到的一點，正是這一波學生運動的主要特色之一。在這個網路盛行的時代，年輕學子選擇戴上口罩、蒙上臉孔，用匿名方式表達抗議。

在UCLA用木板圍起來的紮營區內，時間彷彿倒轉回到疫情期間，每個人都戴著口罩。學生代表請求記者，拍攝畫面的時候不要拍到學生的臉孔。這是前幾代學生運動不曾見到的情景。

學生戴口罩示威的原因，來自支持以色列和巴勒斯坦兩派之間壁壘分明、互相對立的緊張氣氛。UCLA後來發生肢體衝突，就是源於支持以色列團體進入校園，向紮營學生嗆聲而發生的衝突。

兩派陣營互相指控，支持巴勒斯坦的學生控訴以色列對加薩實施「種族滅絕」，支持以色列團體則指控學生把「反猶太主義」帶進校園。

對這一群網路時代出生的年輕人而言，在鏡頭之前露臉，等於暴露在網路肉搜的風險之下，有不少學生擔心親以色列團體的線上攻擊，包括網路騷擾、威脅工作機會甚至身家安全。

有別於半個世紀前，美國學運以白人男性占大多數，現在校園示威學生族群多元，有不少是拿學生簽證的少數族裔，更無法承受遭到網路肉搜的後果。

除了蒙上臉孔，避免敵對陣營的網路肉搜，這群年輕世代在標語上發揮創意，用西瓜圖案當作抗議符號，替代顏色相似的巴勒斯坦國旗，以迴避以色列的封殺。

抗議現場仍看得到巴勒斯坦國旗，但西瓜圖案也是海報上常見的象徵，同時是抗議人士在線上用西瓜表情符號emoji互相串連。

有別於後來緊張氣氛升高、發生衝突的混亂場面，記者在抗議現場觀察，大多數學生靜坐在草皮上，分工清楚，很多人低頭唸書、做報告。

數百名學生4月25日開始紮營。光是一個上午的時間，學生開始分工，有人管理物資，有人創作標語海報，還有一群媒體發言人在集合受訓之後，逐一接受等候在營區外的記者訪問，清楚表達訴求。

學生團體的發言人向記者說，期末考將近，很多人帶著筆電、期末報告坐在帳棚區內，眾人花時間聚集在這裡，一邊抗議、一邊唸書，同時一邊瞭解巴勒斯坦的歷史，這一切都是因為看到了加薩走廊發生的暴行，超越了道德底線。（編輯：韋樞）1130508