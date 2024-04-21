泰國年輕選民渴求改變 前總理戴克辛影響力衰退

戴克辛（Thaksin Sinawatra）是泰國甚至亞洲政壇的一個傳奇人物，2001年戴克辛挾著高人氣上台，他以其獨特的個人魅力以及靠自身努力而創業成功的故事橫掃泰國社會。戴克辛競選時喊出打擊貪污、毒品和貧窮等令人耳目一新的口號，為泰國帶來希望，但後來卻因為濫權貪污被迫下台甚至在2006年流亡。

戴克辛流亡海外十數載，儘管不在泰國，卻深深影響著泰國的政治發展，去年泰國國會眾議院大選後，和戴克辛淵源深厚的為泰黨（Pheu Thai）獲得組閣機會，戴克辛順利在8月回到泰國，踏上他曾經呼風喚雨的土地。

做為左右著泰國歷史發展的人物，戴克辛回到泰國依舊是新聞媒體和輿論的焦點。他去年8月回到泰國後，立刻被送往曼谷監獄，但只待了幾個小時，就立刻以健康為由申請保外就醫，送往警察醫院，戴克辛接著申請王室特赦，刑期由8年減為1年，接著在今年2月申請假釋成功，回到家休養。

但整個過程下來，民眾對戴克辛是否有獲得特殊待遇的質疑聲浪沒有停過。

戴克辛在3月下旬造訪他的老家清邁，吸引大批媒體採訪，這也是戴克辛返國後首次有公開活動，考驗著戴克辛是否還有號召群眾的魅力。結果到機場迎接戴克辛的只有為數不多的老紅衫軍支持者，以及戴克辛當年的下屬官員。戴克辛這趟清邁行雷聲大雨點小，媒體報導的強度，恐怕遠高於他現在實際上對選民的影響力。

曼谷郵報（Bangkok Post）前總編輯維拉（Veera Prateepchaikul）4月初曾在他的專欄撰文指出，戴克辛現在是為泰黨唯一可以用來和前進黨競爭最有力的資產，但從戴克辛的清邁行可以看出，戴克辛的影響力已經衰弱，對年輕族群來說更是如此。

時過境遷，現在的泰國早已不是當年戴克辛叱吒風雲的年代，30歲以下的泰國年輕人沒有經過戴克辛執政的時代，對戴克辛沒有任何感情上或是時代的連結。

今年27歲的泰國選民Jean告訴中央社記者，她對戴克辛沒有連結感，只記得他執政時期發起了幫助農民一鄉鎮一特色的計畫，但對戴克辛其他政績完全沒有印象。

Jean說，這次戴克辛返國，年輕世代覺得戴克辛是想要掌握權力，而不是真的想要改變國家，對年輕人來說，戴克辛老了，也不再具有新的思想，而戴克辛返泰過程中享有的一切待遇也讓年輕人覺得反感。

戴克辛已不再是票房保證，從去年泰國大選的結果看得出端倪。去年泰國國會大選前選民希望換人當家的氣氛濃厚，2014年因政變上台的前總理帕拉育（Prayut Chan-0-cha）不得民心，最大在野黨為泰黨推了戴克辛的么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）擔任總理候選人，希望藉著戴克辛家族的光環，替為泰黨吸票。

但即便如此，為泰黨依舊不敵打著改革口號的閃亮新星前進黨（Move Forward），只能擔任第二大黨，戴克辛牌失色，代表著泰國政治的版圖已經大幅變動，不只年輕世代對戴克辛沒有認同感，中壯年選民也寧投沒有執政經驗的前進黨，也好過舊勢力重掌政壇。

為泰黨選後選擇和與軍方勢力關係密切的政黨合作，用策略趕下第一大黨前進黨而成功領導組閣，更讓人覺得為泰黨也逐漸成為了舊分贓政治的一部分。

政治人物當年的故事再傳奇，也有保鮮期，長江後浪推前浪，年輕世代要的是希望、要的是改變，政治人物要拿得出符合當前趨勢且讓國家越變越好的政策，才能真正獲得民心。（編輯：陳承功）1130421