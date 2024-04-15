「若川普當選」話題熱 東京盼日美同盟不受大選影響

「もしトラ」源自2010年日本作家岩崎夏海的暢銷輕小說「如果，高校棒球女子經理讀了彼得‧杜拉克」，敘述一名高中女生閱讀美國管理學大師彼得‧杜拉克（Peter Drucker）的著作後，利用書裡知識帶領棒球部前往甲子園的故事。因為書名太長，因此被簡寫為「若是杜拉」（もしトラ）。

湊巧的是，美國前總統川普（Donald Trump）的姓氏川普，在日文片假名裡寫作トランプ，前兩個字也是トラ。「若是川普當選美國總統」也因此被日媒簡寫為「若是川普」（もしトラ）加以討論。

日本首相岸田文雄近日以國賓禮遇訪問美國，與美國總統拜登舉行會談，並在美國國會發表英語演說。儘管岸田從頭到尾都沒有和川普見上一面，但他的訪美之行當中，仍可見到為了「もしトラ」所做的打算。

日本放送協會（NHK）報導，據外務省官員透露，雖然「主角是岸田首相和拜登總統，但背後總是有川普的影子。」

川普在美國各項民調中保持微弱領先，就連外務省內部討論也認為「川普勝選的可能性很大」，「もしトラ」似乎就要變成現實。

岸田3月曾表示，「雖然大家都在討論『もしトラ』，但不論選舉情勢如何，重要的是要向外界展示日美同盟的重要性。」

外務省官員表示，岸田的訪美行目的，其一是要直接面對現任政府，其二是要採取措施，即使（美國）政權更迭，也要確保日美關係不受影響。

川普過去「難以預測」的言行曾影響日本，像是他曾不滿「日美安全保障條約」，抱怨條約內容不公平，還曾經希望要求日本負擔更多駐日美軍費用等。川普2019年擔任美國總統時，據傳曾要求日本負擔當時4倍的費用給駐日美軍，從每年20億美元提高到80億美元。

岸田文雄在美國國會發表演說時，強調日本已經從「沉默的盟友」轉變為「強大、展望全世界的堅定盟國」，並提到要與美國分擔保衛世界自由與民主的責任。日媒分析，他這麼做的目的是「把日美關係變成既定事實」，以抵禦「もしトラ」的後續效應。

這是日本首相安倍晉三於2015年在美國國會發表演說以來，日本首相睽違9年再次站上美國國會舞台。

當年，安倍在美國國會表示要解禁集體自衛權，稱「日本正為充實安保法制而努力，實現之後，日本將根據危機程度，大幅提高應對能力。透過修法，自衛隊與美軍的合作將能進一步加強。」當時在北韓發展核武與飛彈的背景下，美國希望日本能有自主防衛能力。然而，9年時間過去，日本的外交與安保政策都發生變化。

日本政府2022年12月通過「國家安全保障戰略」等安保3文件，到2027年度為止的5年期間將確保總計43兆日圓的預算規模。岸田文雄裁示，政府目標是到2027年底時國防預算需達國內生產總值（GDP）的2%，更引人矚目的是允許自衛隊有「反擊能力」。

日本經濟新聞分析，日本自衛隊作為「盾」、駐日美軍作為「矛」的構圖已經發生改變。

岸田和美國總統拜登10日在會議上，就自衛隊與駐日美軍的聯合作戰指揮系統達成協議，自衛隊的統合作戰司令部不會納入美軍的指揮管制體系下。

拜登表示，美日正在加強國防和安全方面合作，這是自美日同盟建立以來，最重大的一次升級。美國與澳洲、英國組成的澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）也正在考慮把日本納入「第二支柱」陣容。

烏克蘭和中東的一系列事件動搖國際局勢，美國被迫進行包含中國在內的3面作戰。隨著美國將於11月舉行總統大選，選舉戰略與結果將左右美國的外交政策，全世界也將面對「不確定的美國」所帶來的風險。

如果川普回歸，各界都擔心他可能會再次把重心轉往美國國內，喊出「美國優先」。然而，隨著中國愈來愈彰顯霸權主義，日本政府希望美國在東亞的參與不會因為政黨輪替而動搖。

可以說岸田在美國國會發表的演說，有一些段落是意識到美國總統大選所說。鑑於美國國內政治分歧加深，岸田有意提醒民主黨和共和黨，不管是誰當政，與日本同盟都符合美國的國家利益。美國應該超越黨派，使日美同盟發揮到維護國際秩序的作用。（編輯：韋樞）1130415