川普有望捲土重來 世界領袖未雨綢繆

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（中央社布魯塞爾26日綜合外電報導）美國前總統川普自成一格的競選演說罵遍全球，拿對外國政府的意見和不滿開轟。各國領袖不久前對他不理不睬，現在他們又開始仔細琢磨川普談話，為他可能重返白宮未雨綢繆。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天報導，川普在共和黨提名戰中領先，剛在新罕布什爾州初選中大獲全勝，大有獲得黨內提名的氣勢。部分民調結果顯示，他在大選對決現任總統拜登仍居上風。

川普早就矢言將大規模驅逐移民、迅速解決烏克蘭戰爭，並將打擊進口商品，自稱「關稅人」（Tariff Man）。他指責台灣從美國搶走半導體工作，並且承諾對中國、伊朗和防務支出不足的歐洲國家採取強硬立場。

美國許多最緊密盟友的領導人擔心，若再度上台，川普政府會無視外交規範和傳統。一些人還擔心，作為二戰之後秩序核心的美國安全保護傘會被大幅削弱。不過也有人認為，一位強調商業世界實用主義的總統可能會帶來有利的一面。

為了做好準備，外國政府正從他們在華府的熟人那邊下手，希望了解誰可能加入川普核心圈子，以及他們的政策主張為何。一些領導人還宣傳他們近年來的措施，比如增加軍費開支，他們知道川普看重這些。他們也在為一個更加封閉的美國做好準備。

川普19日在新罕布什爾州說：「如果可能，我們希望幫助全球。」但是他又加了一個限制條件說：「我們得先幫助自己。我們的國家正處於可怕危難之中。」

川普表示，如果做總統的人是他，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）當年開戰的可能性是零。他指的是蒲亭兩年前對烏克蘭發動的大規模入侵行動。

川普說：「我曾經和蒲亭交談過，他視我為最珍貴的友人。但他絕不會開戰，因為我告訴過他，我們會對他們做什麼。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評川普說他可以迅速結束俄烏戰爭的說法「非常危險」，強調川普可能會在不與烏克蘭協商情況下做決定並與蒲亭達成協議，這「讓人有點不寒而慄」。

在亞洲，美國的一些盟友擔心華府可能從該地區抽身。

拜登已尋求重建他幕僚所說的川普任內磨損的關係。去年8月，拜登在大衛營（Camp David）與南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄舉行高峰會。尹錫悅任內，南韓和日本彌合了一些兩國間長期存在的分歧並且同意攜手與美國一同應對北韓挑釁。

拜登還在核嚇阻方面與南韓達成協議，並達成對澳洲提供核動力潛艦的協議。此外，拜登也已多次表示如果中國入侵台灣，美國將幫助保衛台灣；這一表態超越美國官方政策。

區域人士認為，如果川普重新執政，所有這些立場恐將面臨風險。

首爾聖公會大學（Sungkonghoe University）日本研究教授楊基鎬（Yang Kee-ho，音譯）說：「如果川普當選，南韓與美國的關係將發生急劇變化。這就是官員們已經在迅速推進華府、東京、首爾間的合作，使三邊架構難以被推翻的原因。」

川普將如何應對中國對台灣的潛在敵意則是一大疑慮。與拜登不同，川普拒絕透露是否會保衛台灣。

川普去年7月接受福斯新聞網（Fox News）採訪時說：「我對中國非常強硬。我對他們所有的東西加徵25%、50%關稅。不過，台灣確實搶走了我們所有的晶片生意。你知道，以前我們是自己生產晶片的；現在，90%的晶片都是在台灣製造。」

日本經濟學教授、前政府顧問島田晴雄23日在東京的活動中說：「從假設的角度，他有可能會說，『讓我們結束這場衝突吧，辦法就是美國允許（中國國家主席）習近平併吞台灣。」

島田晴雄指出，在拜登政府鼓勵下，日本已同意將軍費開支增加近一倍，這主要是為了應對中國威脅。他說，如果川普說他要屈服於中國，而且對此毫不在意，「我認為日本政府將面臨巨大衝擊」。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1130126