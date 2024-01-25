川普拜登廝殺可能重演 路透民調：川普領先6個百分點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）路透社/易普索就美國總統大選所作最新民調顯示，前總統川普領先現任總統拜登6個百分點。川普在新罕布什爾州共和黨初選勝出，重演兩人對決的趨勢益發清晰，也讓選民不滿。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）於22日至24日對1250位美國成年人進行的這項全國性民調結果顯示，川普以40%支持度領先拜登的34%，其他受訪者回答不確定或是另有所屬。這項民調的抽樣誤差為3個百分點。

這表示在本月稍早相同民調顯示兩人勢均力敵後，川普聲勢有上漲趨勢。

即使是在有包括美國環保律師、反疫苗倡議者小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）等第3方候選人等選項的前提下，川普仍領先拜登6個百分點。這部分的調查結果顯示，川普、拜登、小羅勃．甘迺迪支持度分別為36%、30%、8%。

不過整體而言，這項民調有諸多跡象顯示，選民對他們的選擇並不滿意。

7%受訪者同意拜登不應該尋求連任的陳述，其中有約一半是民主黨員。56%受訪者表示川普不應該參選，其中有約1/3是共和黨員。（譯者：何宏儒）1130125