路透：日本因應川普可能當選 擬派安倍翻譯官接觸

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（中央社東京26日綜合外電報導）路透社報導，隨著美國前總統川普回任機率升高，日本政府正考慮派前首相安倍晉三的翻譯官高尾直與川普團隊溝通。高尾多次在兩位領導人討論棘手議題時，協助安倍瞭解川普思維。

根據報導，已故的安倍2016至2020年間與川普（Donald Trump）的會面，有數十次都是由高尾擔任翻譯。高尾發揮長才的足跡，踏過川普大樓、綽號「野獸」的美國總統座車、日本的一場相撲比賽，以及兩位領導人的高爾夫球交流賽場。

高尾在美國出生成長，青少年時返日，之後又赴美就讀哈佛大學（Harvard University）。消息人士透露，高尾為了安倍與川普的會面做準備，會耗費數小時觀看川普的影片及研究高爾夫球規則。這些事前功課讓兩位領袖之間的溝通順暢，甚至引起川普及其幕僚的注意。

如今，隨著川普真的有可能在11月5日美國總統大選後再度入主白宮，日本政府據稱正準備派高尾赴美與川普競選陣營加強接觸，盼避免選後日本面臨任何政策衝擊。

高尾目前派駐日本駐北京大使館，但任期即將屆滿。6位知情人士表示，高尾很可能調任以美國為主的職務，以便日本政府借助他對川普的了解與熟悉程度。

其中4名消息人士說，一些日本官員希望將高尾派駐日本駐華府大使館。另2名人士則說，高尾可能以東京為據點來從事相關工作。有4名消息人士表示，高尾未來工作地點及調派時間尚在討論中，還未做出最後決定。

高尾未回應路透社的相關詢問。日本外務省則表示，他們持續密切關注美國大選，但不會對特定人事置評。

路透社指出，日本政府內部對於一名中階事務官的調動進行高層級討論，凸顯分析人士所言，日本官員擔心美國大選結果可能激起貿易或地緣政治緊張，正在熱切謀求因應之道。

日本是美國在亞洲關係最緊密的盟邦。但路透社2月報導，東京擔憂川普若是重返白宮，可能尋求與中國達成協議，並且恢復貿易保護主義措施，還會要求日本出更多錢來維持駐日美軍。

川普的團隊並未回應路透社的置評請求。

路透社2月還報導，高尾曾與現任日本駐美大使山田重夫共事，而山田去年底才調任新職，當時正是受命與川普陣營接觸。

除了高尾人事案，消息人士之一和另一位知情人士透露，日本駐美大使館官員近幾個月還會見了川普任內的白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）和國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）。

日方進行這些對話的目的，是要嘗試了解川普的外交政策計畫及執政團隊規劃。

梅多斯與歐布萊恩均未回覆置評請求。日本駐美大使館的發言人則表示，他無法對特定人事置評。（譯者：楊惟敬/核稿：張正芊）1130326