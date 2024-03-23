川普稱有近5億美元現金 但暗示不會花在付詐欺官司

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（中央社紐約22日綜合外電報導）美國前總統川普今天表示，他手上有近5億美元（約新台幣160億元）現金，但與其用來支付他在一宗紐約民事詐欺案判處應付的4億5400萬美元，他寧可把這筆錢花在總統競選活動上。

美聯社報導，紐約州政府已磨刀霍霍，準備在川普（Donald Trump）不付這筆巨額罰款加利息的情況下沒收他的部分資產。但川普也已矢言，「若有必要將一路上訴到美國聯邦最高法院」。

川普今天在他的社群媒體平台Truth Social發文，暗示他手上現金至少足夠支付這起判決的金額，但他不認為應該這樣花這筆錢。

川普的貼文寫道：「我透過辛勤工作、天分與好運，目前有將近5億美元現金。」但他也說，已打算把其中「一筆可觀金額」花在自己的競選活動上。

川普是否真如他所說有近5億美元現金，可能成為未來法庭上有關川普資產的論戰話題。

川普還遭法官裁定，若要求延後執行判決，必須提交與判決金額相同的現金或債券作為擔保。川普的律師對此已向紐約州的中間上訴法院（intermediate appellate court）提出上訴，但紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）對抗川普的要求，請求上訴法院維持判決。

如果上訴法院不推翻原判，民主黨籍的詹樂霞基於她打贏這場控告川普的官司，最快在25日可能開始沒收川普的資產。

詹樂霞已經表示，她準備好沒收川普的一些資產。但這項行動的進展會多迅速，目前仍不明朗。詹樂霞的辦公室也婉拒就相關計畫發表評論。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130323