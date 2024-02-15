美Uber與外送平台司機罷工 抗議待遇不公

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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國叫車平台Uber Technologies、Lyft的司機和外送平台DoorDash的外送員今天罷工，尋求公平的薪資和更好的待遇。

路透社報導，這些司機和外送員表示，上述共乘和餐點外送平台對他們的抽成不成比例地高，損害他們的收入。這次抗議活動發生之際，最大的乘車共享公司Uber宣布回購70億美元股票後，股價創下歷史新高。

德州達拉斯的司機韓福瑞（Shantwan Humphrey）表示：「這些平台年復一年縮減司機收入，以此向投資人表明他們有賺錢，吸引投資人購買他們的股票。」

「為應用程式工作者伸張正義」（JFAW）聯盟的司機計劃在美國東部和中西部10座城市的機場示威，「共享汽車司機聯盟」（Rideshare Drivers United）的成員將於在洛杉磯Uber辦公室外抗議。

「為應用程式工作者伸張正義」在發給路透社的聲明中表示，「目前，為應用程式工作者伸張正義聯盟數以千計的共乘司機正在美國10座城市罷工，這是美國史上最大規模的共乘罷工，另外至少有十幾座城市也舉行了非罷工行動以示聲援。」

Uber回應表示，罷工並未對營運造成影響。

「事實上，在大多數市場，今天路上的司機比上週同期還要多。」

Uber和Lyft去年同意付3.28億美元解決紐約州對這兩家公司的多年調查，檢察長詹樂霞（Letitia James）稱這是其辦公室史上最大宗工資盜竊和解案。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130215