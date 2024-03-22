美福音派媒體奉川普為救世主 是上帝欽點天選之人

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（中央社紐約22日綜合外電報導）美國前總統川普尋求重返白宮，但也面臨30幾項刑事指控。然而，一些基督教媒體將他塑造成上帝實現旨意的工具，並受到敵人迫害，從而提升他的支持度。

路透社報導，在電視頻道傳教的福音派牧師庫尼曼（Hank Kunneman）強調，川普（Donald Trump）面對大量刑事指控「是一場真正的善惡之戰」，而敵人畏懼蒙神揀選的川普。

這位內布拉斯加州的牧師，是基督教媒體數名意見領袖之一，他們都在傳達一項重大訊息：今年的美國總統大選，是一場美國的靈魂之戰，而受到迫害的川普獲得上帝庇佑。

作出前述主張的人，絕大部分都不屬於主流基督教媒體。儘管如此，他們在網路上累積大批追隨者，他們的訊息也引起廣大迴響，每天透過廣播節目、有線電視及串流平台觸及數以百萬計的美國民眾。

大約8000萬名美國人自認是重生派或福音派新教徒，約占美國1/4人口。這些人不僅為川普選情扶搖直上提供基礎，在川普與現任民主黨總統拜登（Joe Biden）對壘的激烈競爭中，他們在11月大選的投票率也可能成為決勝關鍵。

美國俄亥俄州辛辛那提大學（University of Cincinnati）政治學及新聞學教授卡爾法諾（Brian Calfano）指出，本次選戰的新現象在於民眾毫不掩飾地支持川普，以及川普經常被描繪為「天選」領袖。

美國俄亥俄州狄尼遜大學（Denison University）政治學者朱佩（Paul Djupe）也提到，將川普視為救世主的言論，有助激勵他的基本盤支持者。

川普一些造勢集會同樣以帶有救世主意味的影片開場。這些影片是由社群媒體網紅製作，並以這句台詞當作開頭：「1946年6月14日（川普生日），上帝俯瞰自己規劃的天堂，祂說：『我需要一名看守者』，於是上帝賜予我們川普。」（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130322