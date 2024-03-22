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大批移民聚集美墨邊境 衝破鐵絲網企圖進入德州

2024/3/22 18:03（3/22 18:43 更新）
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21日大批移民聚集在美墨邊境。（路透社）
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（中央社休士頓21日綜合外電報導）美國邊境巡邏隊（Border Patrol）指出，從墨西哥過來的「一大群移民」今天突破鐵絲網並衝向美方的邊境圍牆，這是積累已久的美國移民危機發生的最新一起事件。

法新社報導，非法移民在美國極具爭議，而且今年11月舉行總統大選前，此事已經成為焦點議題。

共和黨指責民主黨籍的總統拜登（Joe Biden）應該對最近創下紀錄新高的移民潮負起責任，拜登政府則認為共和黨故意破壞兩黨尋求解決方案的努力。

德州共和黨籍州長艾波特（Greg Abbott）在這起事件發生後不久於社群媒體X平台寫道，當局人員「很快就重新掌控局面，並加倍設置鐵絲網屏障」。艾波特也是前總統、共和黨總統參選人川普（Donald Trump）的盟友。

數以十計的移民今天早上推開作為障礙的部分鐵絲網，這些鐵絲網是德州國民兵（Texas National Guard）在美墨天然邊界格蘭河（Rio Grande）與德州西部城市艾爾帕索（El Paso）的邊境牆之間所設置。

「紐約郵報」（New York Post）公布的影片顯示，大批移民衝過鐵絲網，突破了試圖壓制他們的軍人。

這些移民衝破鐵絲網後，來到一堵相當高且無法穿越的邊境圍牆。

美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）的聲明指出，當地時間上午11時左右，一大群移民突破德州國民兵設於格蘭河與艾爾帕索邊境牆之間的鐵絲網，邊境巡邏隊人員隨後在鄰近的邊境牆拘留這些移民。

現行法律允許移民於提交庇護申請期間留在美國，如果不符合當局規定，就會被驅逐出境。（譯者：屈享平/核稿：陳彥鈞）1130322

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#移民
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