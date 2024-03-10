拜登川普在喬治亞州交手 移民與年齡成主軸

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統拜登和挑戰者川普今天在大選關鍵州喬治亞交鋒，就年齡和移民等關鍵議題互槓。

法新社報導，拜登7日發表激昂的國情咨文演說後，今天前往喬治亞州首府亞特蘭大（Atlanta）乘勝追擊，搶攻非裔和西語系國家後裔選民的選票。

而他也再度撻伐前總統川普曾矢言要當一天的「獨裁者」。拜登在集會上說：「當他（川普）說他想成為獨裁者時，我相信他說的。」

拜登同時在集會中強調美國的經濟實力，並承諾採取行動來降低住房、醫療和教育等領域的費用。

在今晚播出的微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問中，拜登對自己在國情咨文中，以「非法」一詞來形容喬治亞州上個月的護理系學生萊里（Laken Riley）凶殺案嫌疑人感到後悔。

許多進步派和民主黨籍人士批評拜登在演說中以「非法」這個共和黨偏好的用詞，來形容萊里凶殺案的委內瑞拉籍嫌疑人。拜登在受訪時改口說：「我不應使用『非法』這個詞，而是『無證』。」

另一方面，選戰主打掃蕩非法移民的川普，今天在喬治亞州則是大談特談這場凶殺案。他說：「如果拜登沒有故意、惡意地破壞美國邊界，萊里今天就不會死。」

川普抨擊拜登以「無證」取代「非法」一詞來描述犯罪嫌疑人，他說「拜登應針對向凶手道歉一事而道歉」。

在集會上，川普還以模仿拜登口吃的方式，嘲笑他81歲的對手。

拜登競選團隊今天推出電視廣告，並在廣告中直接提及選民最為關切的年齡疑慮。拜登在廣告中說：「聽著，我不是年輕人。這不是什麼秘密。但實情是，我知道如何為美國人民做事。」

對此，川普團隊旋即發布回應影片，當中以拜登「我不是年輕人」片段當片頭，隨後是總統步伐不穩、跌坐在地，或看起來很困惑的片段。

喬治亞州是2020年大選關鍵州之一。當年拜登僅以不到1.2萬票的差距險勝川普，曾讓川普致電該州州務卿，要對方幫忙「找出」更多選票、扭轉大局。川普至今仍因當年試圖推翻喬州大選結果面臨刑事指控。

喬治亞州長久以來都是共和黨票倉，但有愈變愈搖擺的趨勢。然而近期民調顯示，川普在該州支持度略勝一籌，與其他搖擺州結果大致相同。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130310