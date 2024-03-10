拜登：尼坦雅胡處理加薩做法 對以色列傷害多過幫助

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統拜登對以色列總理尼坦雅胡的不耐越來越無法掩飾，他在今天播出的訪問中表示，尼坦雅胡處理加薩戰爭的做法，「對以色列的傷害多過於幫助」。

法新社報導，隨著加薩人道危機日益嚴峻，拜登在對於以色列揚言進攻加薩南部拉法（Rafah）的「紅線」問題上，發表了自相矛盾的言論。

拜登說，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「有權保衛以色列，有權繼續追擊哈瑪斯（Hamas）」，但他也說，尼坦雅胡「必須更加關注因為這些行動而失去的無辜生命」。

拜登說：「在我看來，他對以色列的傷害多過於幫助。」

至於以色列可能入侵拉法的問題，拜登態度模稜兩可。加薩240萬人口中，約有150萬人目前在拉法避難。

81歲的拜登說：「這是一條紅線。」但他很快又說道：「我永遠不會背離以色列，以色列的國防仍然至關重要。」

「我不想劃出紅線，切斷所有武器，這樣他們就沒有（飛彈防禦系統）鐵穹（Iron Dome）來保護他們。」

然後他又再反駁上述說法表示，事實上存在著「紅線…你不能再讓3萬名巴勒斯坦人死亡」。

拜登7日發表國情咨文演說後，被忘了關的麥克風錄下他告訴尼坦雅胡，需要進行「開門見山」的會談。

官方數據顯示，自巴勒斯坦伊斯蘭運動組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列，造成大約1160人死亡以來，加薩一直面臨以色列的無情砲轟。

此外，哈瑪斯還扣押了大約250名人質，以色列認為其中99人仍在加薩。

加薩衛生部則表示，以色列對哈瑪斯控制的加薩進行報復，已造成超過3萬800人喪命，其中大部分是婦孺。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130310