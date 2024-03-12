西班牙救援船自賽普勒斯啟航 運200噸食物馳援加薩

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（中央社耶路撒冷12日綜合外電報導）隨著穆斯林齋戒月（Ramadan）期間休戰的希望逐漸消逝，今天1艘載運200公噸糧食的船隻從賽普勒斯（Cyprus）啟航前往加薩走廊，以開闢新航線，馳援瀕臨饑荒的巴勒斯坦人。

西班牙非政府組織「主動張開手臂」（Proactiva Open Arms）表示，已派出救援船「張開雙臂號」（Open Arms）協助運送近200公噸糧食，抵達後將由美國慈善團體「世界中央廚房」（World Central Kitchen）在加薩海岸協助卸貨。法新社稍早報導，這是從賽普勒斯出發、透過海上走廊運輸的首批援助物資。

路透社報導，「張開雙臂號」今天從賽普勒斯的拉納卡港（Larnaca port）啟航，後方拖著1艘駁船，船上裝有麵粉、稻米和富含蛋白質的食物。

從拉納卡港至加薩的航程約需15小時，但拖船可能導致救援船的航行速度變慢，最晚可能2天後抵達加薩。賽普勒斯與加薩西北部的距離超過320公里。

美國當局日前也宣布，陸軍後勤支援艦「貝森將軍號」（USAV General Frank S. Besson Jr.）正在前往加薩，將攜帶第1批設備來興建臨時碼頭，以利運送重要人道物資。美軍還稱，已向加薩北部空投逾2萬7600份食物和2萬5900瓶水。

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據聯合國（UN）估算，在飽受戰火摧殘的加薩走廊，約有1/4人口瀕臨饑荒，且現有援助完全不足以滿足當地民眾的日常需求。聯合國曾指控以色列阻擋外界援助物資進入加薩。

約旦國營媒體報導，包括約旦、美國、埃及、法國和比利時等各方昨天共向加薩空投7次人道援助物資，另據以色列媒體，北非國家摩洛哥（Morocco）也計劃加入空投物資行動。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130312