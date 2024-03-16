以色列批准拉法軍事行動計畫 擬派人赴卡達談判

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（中央社加薩走廊/開羅/杜拜15日綜合外電報導）以色列今天批准在拉法的軍事行動計畫，可能攻打這座加薩走廊南部城市，同時打算再派代表團到卡達就可能的人質協議與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」談判。

綜合路透社和法新社報導，以色列和「哈瑪斯」（Hamas）戰火延燒5個月後，加薩走廊（Gaza Strip）230萬居民有逾半人口在拉法（Rafah）避難。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天在聲明中說，尼坦雅胡已批准拉法軍事行動計畫，但未提供細節或時程。

全球盟友和批評人士紛紛敦促尼坦雅胡按兵不動，擔憂造成大規模平民傷亡。但以色列說拉法是哈瑪斯最後據點之一，並表示將讓居民撤離。以色列先前矢言消滅哈瑪斯。

在美國，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，美方尚未見到哈法行動計畫，但希望有機會了解內容。他在例行簡報會上說，哈瑪斯提出的人質換停火方案是在可能的範圍內，並表示對此抱持審慎樂觀態度。

哈瑪斯向調停人員和美國提出了加薩停火方案，根據路透社看到的提案，內容包括釋放以色列人質換取巴勒斯坦囚犯獲釋，其中100名囚犯正在服無期徒刑。

尼坦雅胡辦公室有關哈法行動計畫的聲明說，哈瑪斯對釋放人質所提出的要求仍然不切實際，但一個以色列代表團仍將在安全內閣商議後前往卡達首都杜哈（Doha）。

以方聲明說，以色列國防軍（IDF）已在「準備行動，撤離（拉法）人口」，但未透露時間範圍，也沒有直接證據顯示當地有額外的準備工作。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在奧地利告訴媒體，美方必須看到以色列為拉法制定一個明確且可實施的計畫，包括讓平民免受傷害。

談判人員本週未能及時在穆斯林齋戒月（Ramadan）展開之際達成停火協議。美國和阿拉伯國家調停人員仍決心達成協議以阻止以色列攻打拉法，同時運入糧食以免民眾挨餓。

聯合國說有1/4加薩人瀕臨饑荒，首艘透過海運的援助船隻「張開雙臂號」（Open Arms）今天抵達加薩海岸。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1130316