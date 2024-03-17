以色列軍隊夜襲添61死 加薩死亡數增至3萬1645人

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（中央社加薩走廊17日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部今天表示，以色列夜間攻擊造成至少61名巴勒斯坦人喪命。以色列與哈瑪斯爆發戰爭以來，加薩走廊死亡總數已來到3萬1645人。

法新社報導，加薩走廊（Gaza Strip）南部主要城市甘尤尼斯（Khan Yunis）及其他地方，都傳出遭到砲擊並發生戰鬥衝突。

加薩走廊衛生部指出，以色列於夜間發動砲擊，擊中迪爾巴拉（Deir al-Balah）的一處民宅，讓一戶人家有多達12人喪命。

加薩走廊衛生部今天也提到，以色列與哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭5個多月來，加薩走廊至少已有3萬1645人喪生。

衛生部發出的聲明指出，前述死亡總數包含過去24小時內的至少92死。去年10月7日哈瑪斯武裝分子襲擊以色列導致戰爭爆發至今，加薩走廊受傷總數則來到7萬3676人。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130317