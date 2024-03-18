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以軍戰車包圍加薩最大醫院 周邊地區遭空襲

2024/3/18 15:35（3/18 15:56 更新）
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圖為以色列去年11月攻擊西法醫院後，煙霧從建築物升起。（路透社）
圖為以色列去年11月攻擊西法醫院後，煙霧從建築物升起。（路透社）
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（中央社加薩走廊18日綜合外電報導）以色列軍隊今天在加薩走廊最大的西法醫院（Al-Shifa Hospital）周邊展開任務，目擊者稱醫院所在社區遭到空襲。

加薩市（Gaza City）的目擊者告訴法新社，他們看到醫院被戰車包圍。

以色列曾多次指控巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在醫院和其他醫療機構掩護下從事軍事行動，哈瑪斯則予以否認。

哈瑪斯治下加薩政府媒體辦公室譴責以軍行動，並稱「利用戰車、無人機和其他武器攻擊西法醫院多棟建築，並在院內開槍，這已構成戰爭罪」。

以色列軍方表示，部隊「已接獲謹慎行事的命令，以避免傷及患者、平民、醫護人員，同時避免損壞醫療設備」；還稱以軍「並無義務撤離患者和醫護人員」。

去年11月15日，以軍也曾對西法醫院採取行動。當時以軍稱在該處發現隱藏的武器和其他軍事裝備，但哈瑪斯否認上述說法。

根據聯合國統計，自以哈戰爭爆發以來，加薩走廊已有155處醫療設施遭到破壞。（譯者：紀錦玲/核稿：施施）1130318

#以軍
#空襲
#哈瑪斯
#以色列
#西法醫院
#以哈戰爭
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