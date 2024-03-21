以色列襲加薩最大醫院稱90槍手亡 哈瑪斯斥撒謊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷/開羅20日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，軍隊突襲加薩西法醫院，擊斃約90名槍手並逮捕160人，但巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」駁斥這番說法，稱罹難者為受傷的病患與流離失所者。

西法醫院（Al-Shifa Hospital）是加薩走廊（Gaza Strip）在戰前規模最大的醫院，現在是北加薩極少數仍部分運作的醫療設施之一，醫院也接納了流離失所的平民。

路透社報導，以色列軍方在聲明中表示：「過去一天來，軍隊在這個醫院院區剷除了恐怖分子並找到武器下落，同時避免傷害平民、病患、醫療團隊與醫療設施。」

以色列軍方也公布在作戰行動中殉職的兩名以軍名字與照片，以及西法醫院內部藏匿武器處的影片。

以色列對西法醫院的突襲行動是自18日凌晨展開。軍方說，情報顯示西法醫院再度被槍手利用，因此派出獲得步兵與戰車支援的特種部隊。

哈瑪斯（Hamas）治下的加薩當局媒體辦公室主任薩瓦布塔（Ismail Al-Thawabta）說，所有喪命的人都是受傷的病患，還有在醫院避難的流離失所者。

他說：「以色列占領軍散布謊言和欺騙，將自身持續的違法犯罪行為合理化，這些罪行違反了國際法、國際人道法。」

路透社無法核實雙方說法。

以色列軍方稱在西法醫院內部尋獲藏匿武器處。（Israeli Army Handout/Handout via 路透社）

以色列軍隊去年11月首度突襲西法醫院時招致嚴厲批評。以軍宣稱發現了院區的地道且被哈瑪斯當作指揮控制中心。哈瑪斯與醫療人員否認西法醫院被當作軍事用途或窩藏戰士。

曾任衛生部長的哈瑪斯高官納伊姆（Basem Naim）說：「在西法醫院發生的事是戰爭罪，是以色列占領軍實施種族滅絕的一部分。」

法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天抵達中東，設法促成以哈休戰。

布林肯展開區域訪問，預定在中東強權沙烏地阿拉伯參加會議。布林肯警告說，加薩「全體人口」面臨嚴重的糧食不安全。

沙烏地阿拉伯今天宣布將捐贈聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）4000萬美元。UNRWA一直是加薩援助行動的核心，但面臨資金大幅削減的窘境，以及以色列帶頭要求廢除機構的呼聲。

UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在社群平台X上警告：「圍困、飢餓與疾病很快將成為加薩的主要殺手。只要向加薩提供大量的糧食與救命援助，還是可逆轉這種人為產生的災難性飢餓情況。」

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說，布林肯22日也將抵達以色列與領導人會面，討論解救人質、人道援助及以色列計劃攻擊拉法（Rafah）等議題。

拉法是加薩最後一個仍未遭大規模入侵的地方，現在約有150萬名巴勒斯坦人待在那裡，其中許多人從加薩其他地方逃出後，在毗鄰埃及邊境地區搭建的帳篷內避難。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130321