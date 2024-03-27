以色列證實擊斃哈瑪斯第3號人物伊薩 擅藏匿被稱「影子人」
2024/3/27 05:07（3/27 07:11 更新）
（中央社耶路撒冷26日綜合外電報導）以色列軍方發言人哈加里今天表示，哈瑪斯（Hamas）軍事組織卡薩姆旅副指揮官、哈瑪斯第3號人物伊薩已在以色列本月的攻擊中被擊斃，證實稍早的報導。
伊薩（Marwan Issa）成為以色列在已持續5個多月的以哈戰爭中所擊斃的哈瑪斯最高階官員。
路透社報導，哈加里（Daniel Hagari）在聲明中說：「我們核查所有情報。伊薩已在我們約兩週前的攻擊中被擊斃。
哈瑪斯未立即對此發表評論。
卡薩姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）領導人戴夫（Mohammed Deif）、副手伊薩和哈瑪斯在加薩走廊領導人辛瓦（Yahya Al-Sinwar）是以色列頭3號追緝對象，3人據信是去年10月7日對以色列越界攻擊的策劃者。
伊薩因擅長藏匿而被稱為「影子人」。以色列軍方11日表示，9日、10日對加薩走廊中部一處地下建築發動空襲時，將攻擊目標鎖定伊薩，還在釐清是否已成功將他擊斃。
美國白宮18日曾表示，以色列已擊斃哈瑪斯第3號人物伊薩。（譯者：陳政一）1130327
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