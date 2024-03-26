聯合國專家指以軍在加薩行徑符合種族滅絕 以色列駁斥顛倒事實

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（中央社日內瓦25日綜合外電報導）一名聯合國人權專家今天說，「有合理的根據」判定以色列在加薩打仗時做出好幾起「種族滅絕」行為，並警告另涉「種族清洗」。

法新社報導，聯合國巴勒斯坦領土人權狀況特別報告員艾班尼斯（Francesca Albanese）表示，有明確跡象以色列觸犯聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約（Genocide Convention）所列5項行為裡的3項。

艾班尼斯在報告中說：「以色列以壓倒性規模與性質攻擊加薩，以及所造成的毀滅性生活條件，表明以色列實際上將摧毀巴勒斯坦人整個群體的意圖。」

這份報告旋即遭以色列駁斥，稱這是「在顛倒事實，到了駭人聽聞的程度」。

艾班尼斯是聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）任命的獨立專家，但她不是代表聯合國發言。她並說發現「有合理的根據認為，（這些行徑）已符合對加薩巴勒斯坦人實施 種族滅絕 什麼是種族滅絕？ 種族滅絕（genocide）最早由波蘭籍猶太法律學者萊姆金在1944年提出，指人為、系統性、有計劃性對一個或一些種族、民族、宗教或人民團體進行全部或局部屠殺。（法律學者對於「局部」的程度仍存在爭議） 聯合國大會1948年12月9日通過第260A號決議「防止及懲治滅絕種族罪公約」，簡稱CPPCG條約，於1951年1月12日生效。其中第2條對種族滅絕行為定義如下： 蓄意全部或局部消滅某一國族、族群、種族或宗教團體，犯有下列行為之一者 殺害該團體成員。

致使該團體成員在身體或精神上遭受嚴重傷害。

故意使該團體處於某種生活狀況下，以毀滅其全部或局部的生命。

強制施行辦法，意圖防止該團體內成員生育。

強迫轉移該團體之兒童至另一團體。 看更多 關閉 的標準」。

這份名為「種族滅絕剖析」（Anatomy of a Genocide）的報告，臚列以色列種族滅絕行徑為「殺害群體的成員；致使群體分子在身體或精神上遭受嚴重傷害；故意使群體處於某種生活狀況下，以毀滅其全部或局部之生命。」

以色列駐日內瓦外交使節團表示，以色列「全然拒絕這份報告」，稱這只是試圖破壞以國根基運動的延伸。

以色列駐日內瓦使節團在聲明中說「以色列的戰爭是針對哈瑪斯，而不是針對巴勒斯坦平民」，批評艾班尼斯做出「無恥的指控」。

以色列長期以來一直嚴厲抨擊艾班尼斯與其獲得的授權，美國今天稱這是「對以色列懷有偏見」。

一名美方官員告訴法新社，華府「知道」有艾班尼斯這份報告，但「沒有理由認為以色列在加薩做出種族滅絕行為」。

巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日越界突襲以色列，法新社依據以色列官方數據統計，攻擊造成以色列約1160人死亡，其中大多為平民。哈瑪斯武裝分子也劫持約250名為人質，以色列認為約有130人仍扣在加薩，其中33人據推斷已死亡。

哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部表示，以色列之後對加薩展開連番轟炸與地面攻勢，造成超過3萬2300人死亡，其中主要是婦女與兒童。

上月，艾班尼斯否認哈瑪斯襲擊以色列是出於反猶主義後，以色列對她祭出簽證禁令。

南非已向國際法院（International Court of Justice）對以色列提出控訴，指控以色列對加薩發動的攻擊，等同於違反種族滅絕公約。

國際法院尚未對指控裡的核心爭點裁決，但今年稍早命令以色列在作戰期間應竭盡所能避免種族滅絕行為，且應允許人道救援物資進入。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1130326