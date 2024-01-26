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國際法院未下令以色列停火 要求防止種族滅絕行徑

2024/1/26 22:54
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（中央社荷蘭海牙26日綜合外電報導）國際法院今天裁定，以色列必須採取行動，在與哈瑪斯的交戰中防止種族滅絕行徑，但是沒有要求立即停火。提起這項訴訟的南非為此喝采，稱之為「決定性勝利」。

路透社報導，針對南非控告以色列在加薩犯下種族滅絕的指控，國際法院（International Court of Justice）裁定，以色列必須確保部隊不會犯下種族滅絕罪，並且採取措施改善加薩巴勒斯坦平民的人道處境。

國際法院17位法官組成的小組中，有15位投票支持採取南非要求的大部分緊急措施，但值得注意的是，他們未要求以色列停止在加薩的軍事行動。

國際法院院長多諾霍（Joan E. Donoghue）說：「本院清楚了解正在這地區上演的人類悲劇已達何種程度，並對生命繼續折損和人類持續受苦深感關切。」

今天的裁定只是一項臨時判決，國際法院恐耗時數年審酌南非提起的這起案件全案。以色列拒絕種族滅絕的指控，已經要求法院駁回。

本案審理期間，南非要求法官以「極端緊迫情事」發布所謂臨時措施，以保護加薩巴勒斯坦人。

南非首要訴求是要國際法院裁定以色列「立即中止在加薩及針對當地的軍事行動」。南非也要求以色列採取「合理措施」防止種族滅絕，並且允許急需的援助得以進入當地。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1130126

#巴勒斯坦
#以色列
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#國際法院
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