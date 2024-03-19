聯合國：加薩1/2人口陷災難性饑餓 估5月爆饑荒

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（中央社羅馬18日綜合外電報導）在聯合國支持下發布的糧食安全評估報告今天警告，半數加薩人正處於「災難性」饑餓狀態，預估饑荒可能於今年5月席捲加薩走廊北部，除非有外力緊急介入。

法新社報導，聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）執行主任馬侃（Cindy McCain）說：「加薩人民正在餓死。這場人為饑餓和營養不良危機席捲加薩的速度非常可怕。」

「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification）團隊今天估計加薩有110萬人正面對災難性情況。根據聯合國統計，這個數字相當於加薩半數人口。

聯合國糧農組織（FAO）副秘書長貝克多（Beth Bechdol）告訴法新社：「總人口中有50%處於災難性、幾乎是饑荒的程度，以前從未發生過。」

世界糧食計劃署表示，這是在2004年開發的「糧食安全階段綜合分類」系統下記錄到最多人面對災難性饑餓的一次。

加薩北部情況尤其嚴峻，「糧食安全階段綜合分類」評估，當地饑荒「迫在眉睫…預估會在3月中旬到5月的任何時間點爆發」。聯合國表示，加薩北部還有約30萬人。

聯合國人道事務與緊急援助負責人葛瑞菲斯（Martin Griffiths）呼籲以色列允許援助物資不受阻礙地送入加薩，因為「已經沒時間可以浪費了」。

他說：「國際社會應該要為了沒能阻止這種狀況而覺得羞愧。」

「糧食安全階段綜合分類」團隊今天表示，雖然加薩尚未達到饑荒的技術條件，但「所有證據都指向死亡和營養不良的情況顯著加速」。

報告還強調了驚人的兒童喪命人數。

負責巴勒斯坦事務的國際關懷協會（Care International）主任提比（Hiba Tibi）說：「饑餓是緩慢而痛苦的死亡。」她說，救援人員看到孩子們因為沒吃東西而「幾乎說不出話，也走不動」。

聯合國表示，當20%的家戶處於糧食極端短缺的狀況，即宣告為饑荒，加薩目前就是如此。其他條件還包括1/3的兒童嚴重營養不良，以及每天每1萬人中至少2人死於饑餓或營養不良。

世界糧食計劃署表示，2歲以下兒童中，有1/3正處於嚴重營養不良或「瘦弱」的狀況。

世界糧食計劃署首席經濟學者胡森（Arif Husain）認為，宣告加薩處於饑荒的最後條件，即死亡率，可能會在數週內達到。

貝克多說，加薩人正謀求其他替代食物來源，例如動物飼料，或「純粹因為絕望而嚥下不能吃的東西」。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1130319