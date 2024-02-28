加薩瀕臨饑荒 難民被迫宰馬、吃腐壞玉米動物飼料

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（中央社加薩走廊28日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊一處難民營，糧食危機迫在眉睫，來此避難的吉布里勒（Abu Gibril）被迫屠宰2匹馬養活一家。

吉布里勒告訴法新社說：「我們別無選擇，只能屠宰馬匹養活孩子。飢餓正在殺死我們。」

在以哈戰爭爆發前，加薩走廊（Gaza Strip）北部的賈巴利亞（Jabalia）是巴勒斯坦地區最大的難民營。

戰爭爆發後，60歲的吉布里勒攜家帶眷從巴勒斯坦貝哈努（Beit Hanun）附近逃往這座難民營。他和家人目前以一座帳篷為家，位置接近聯合國（UN）以前開辦的一所學校。

賈巴利亞難民營在1948年成立，占地僅1.4平方公里，現在收容超過10萬人。飲用水受汙染、缺電以及人口過度擁擠，已成為該難民營的幾大問題；高失業率引發的貧窮也是一大問題。

這座難民營的食物即將用盡，但轟炸行動和少數幾輛試圖進入難民營的卡車遭大肆洗劫，使得援助機構無法抵達這地區。

世界糧食計劃署（WFP）上週表示，旗下團隊回報該難民營已達到「空前絕境」，同時，聯合國警告說加薩地區有220萬人正瀕臨饑荒邊緣。

難民營的居民已開始吃腐爛的玉米殘渣、不適合人類食用的動物飼料，甚至吃樹葉充飢，以免飢餓感加劇。

一名婦女說：「這裡缺乏糧食、小麥和飲用水。我們已開始向鄰居乞討。我們家裡一塊錢都沒有，我們挨家挨戶敲門，沒有人給我們錢。」（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130228