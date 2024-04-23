示威者齊聚尼坦雅胡家門外 焚燒逾越節餐桌抗議

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（中央社塞沙里亞22日綜合外電報導）以色列抗議群眾今天在猶太教逾越節開始時，在總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）家門外焚燒一張具象徵意義的逾越節餐桌，指控他辜負了被扣押在加薩的人質。

法新社報導，數以百計抗議人士齊聚尼坦雅胡位於沿海城鎮塞沙里亞（Caesarea）的家門外，呼籲當局採取行動，讓去年10月7日遭巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas）綁架的人質獲釋，並批評尼坦雅胡的領導能力。

以色列官員表示，哈瑪斯發動攻擊後，目前仍有129名人質在加薩走廊（Gaza Strip），軍方稱其中34人已死亡。

他們面臨的困境為今年的逾越節蒙上一層陰影，逾越節在希伯來語中也被稱為「自由的節日」。

示威者德羅爾（Guy Ben Dror）說，他要抗議「以色列史上最糟糕的總理」。

54歲的德羅爾說：「他不想讓人質回來，因為他不希望戰爭結束，否則他將會鋃鐺入獄。」

在尼坦雅胡家門外，包含人質親屬在內的示威者縱火焚燒一張具象徵意義的逾越節餐桌。

示威者波拉特（Yael Ben Porat）說：「我們來到這裡，是為了與被綁架者的親友分享我們的感受、悲苦和憂傷。」

62歲的波拉特說：「我們有這麼多人民、我們的兄弟姐妹被綁到加薩，我不想慶祝這個節日。」

她說：「我們所有人都認為他應該對10月7日發生的可怕災難負責。」她指責尼坦雅胡在釋放人質的談判中失敗。

波拉特說：「這個夜晚只有痛苦，沒有自由。」

尼坦雅胡今天在社媒平台X發文，堅稱「我們的決心依然堅定不移，要看到所有人質與家人團聚」。

他說：「今晚，我們想起那些無法與家人團聚的人。他們的缺席增強我們的決心，也提醒我們行動的緊迫性。在所有人獲釋前，我們不會停歇。」

他說：「未來幾天，我們將加強軍事和外交努力，以確保讓我們的人質重獲自由。」

路透社報導，美國國務院今天在年度報告中說，以哈戰爭造成加薩數萬名巴勒斯坦人喪命，並引發嚴重的人道危機，對以色列人權狀況產生「重大的負面影響」。

美國國務院「2023年度各國人權報告」（Country Reports on Human Rights Practices)稱，重大人權議題包括關於任意或非法殺戮、強迫失蹤、嚴刑拷打和不當逮捕記者等人的可信報告。

報告補充說，以色列政府已採取一些可靠舉措，來查明並懲罰可能涉及這些行為的官員。

根據加薩衛生當局，以軍在加薩殺害3萬4000名巴勒斯坦人，其中許多是平民和兒童，使得以色列的軍事行為受到愈來愈多關注。以色列占領的加薩走廊已淪為荒土，糧食極度短缺引發各界對加薩瀕臨饑荒的擔憂。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1130423