蔡總統接見越棉寮僑胞 盼當政府最有力後盾

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（中央社記者游凱翔台北23日電）總統蔡英文今天接見「世界越棉寮華人團體聯合總會及美國越柬寮華人團體回國訪問團」，總統感謝訪團成員在海外打拚，創造區域繁榮及國家前進動力，也請成員做為政府最有力後盾，深化與他國夥伴關係。

總統在總統府接見訪團時表示，來訪的僑胞朋友長期在異鄉打拚，都是僑界菁英，多年來積極推動僑民外交、爭取華裔權益，讓各地僑胞融入當地社會。

蔡總統指出，僑胞在海外的努力與支持，不僅創造區域繁榮，也為國家帶來前進動力。過去幾年，政府也積極推動新南向政策，開啟和東協、南亞等國家廣泛協商與對話，並強化人才鏈結，建構多元交流管道。

總統表示，台灣去年和新南向國家貿易總額超過1500億美元，僑胞都是重要菁英，她感謝僑胞在海外的打拚，也要拜託大家當政府最有力的後盾，讓台灣和更多國家深化夥伴關係，讓台灣走向世界。

僑委會僑務諮詢委員梁永泰近日離世，蔡總統致詞時也感謝他對僑務的貢獻，並對他的離世表達不捨與哀悼。

訪團由團長、僑務委員羅明及團長宋振標率領，僑務委員會副委員長阮昭雄陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長林佳龍也在座。（編輯：郭無患）1130423