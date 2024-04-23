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蔡總統接見越棉寮僑胞 盼當政府最有力後盾

2024/4/23 11:14（4/23 12:36 更新）
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總統蔡英文（前中）23日在總統府接見世界越棉寮華人團體聯合總會及美國越柬寮華人團體回國訪問團，蔡總統向訪團成員鞠躬致意，感謝僑胞朋友在海外打拚，也請成員做為政府最有力後盾，深化與他國夥伴關係。中央社記者鄭傑文攝　113年4月23日
總統蔡英文（前中）23日在總統府接見世界越棉寮華人團體聯合總會及美國越柬寮華人團體回國訪問團，蔡總統向訪團成員鞠躬致意，感謝僑胞朋友在海外打拚，也請成員做為政府最有力後盾，深化與他國夥伴關係。中央社記者鄭傑文攝　113年4月23日
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（中央社記者游凱翔台北23日電）總統蔡英文今天接見「世界越棉寮華人團體聯合總會及美國越柬寮華人團體回國訪問團」，總統感謝訪團成員在海外打拚，創造區域繁榮及國家前進動力，也請成員做為政府最有力後盾，深化與他國夥伴關係。

總統在總統府接見訪團時表示，來訪的僑胞朋友長期在異鄉打拚，都是僑界菁英，多年來積極推動僑民外交、爭取華裔權益，讓各地僑胞融入當地社會。

蔡總統指出，僑胞在海外的努力與支持，不僅創造區域繁榮，也為國家帶來前進動力。過去幾年，政府也積極推動新南向政策，開啟和東協、南亞等國家廣泛協商與對話，並強化人才鏈結，建構多元交流管道。

總統表示，台灣去年和新南向國家貿易總額超過1500億美元，僑胞都是重要菁英，她感謝僑胞在海外的打拚，也要拜託大家當政府最有力的後盾，讓台灣和更多國家深化夥伴關係，讓台灣走向世界。

僑委會僑務諮詢委員梁永泰近日離世，蔡總統致詞時也感謝他對僑務的貢獻，並對他的離世表達不捨與哀悼。

訪團由團長、僑務委員羅明及團長宋振標率領，僑務委員會副委員長阮昭雄陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長林佳龍也在座。（編輯：郭無患）1130423

總統蔡英文（前右）23日在總統府接見世界越棉寮華人團體聯合總會及美國越柬寮華人團體回國訪問團，逐一握手致意。蔡總統表示，僑胞在海外的努力與支持，不僅創造區域繁榮，也為國家帶來前進動力。中央社記者鄭傑文攝　113年4月23日
總統蔡英文（前右）23日在總統府接見世界越棉寮華人團體聯合總會及美國越柬寮華人團體回國訪問團，逐一握手致意。蔡總統表示，僑胞在海外的努力與支持，不僅創造區域繁榮，也為國家帶來前進動力。中央社記者鄭傑文攝　113年4月23日
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