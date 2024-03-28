海保法倉促立法質疑 海委會：為社會多數支持版本

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（中央社記者張已亷高雄28日電）立法院今天審查「海洋保育法」草案，遭質疑草案未經溝通倉促立法。海委會主委管碧玲表示，草案於民國108年擬定，5年來經多場會議，已為社會多數支持版本，絕非倉促。

海洋委員會主委管碧玲今天透過海洋保育署新聞稿表示，「海洋保育法」草案自預告後，受相關環保團體、漁民、產業、原住民、專家學者等關注，對草案進展及衝擊提出許多建議，海委會也召開過數十場座談會或公聽會，在各界不同意見中尋求最大共識；行政院會2月15日通過草案已為社會多數支持版本。

管碧玲指出，海保法草案條文屬架構性立法，未直接影響相關人員權益，需要在進入海洋庇護區劃定程序，才能界定利害關係人；在劃定庇護區前要經科學調查、實地訪查、召開相關會議等蒐集各界意見，包括向原住民、漁會等相關權益代表溝通與說明，也有公民參與機制。

管碧玲表示，未來海洋庇護區劃定前會有公開展覽及公聽會，審議會成員也將由專家學者、民間團體及相關機關組成，完整考量利害關係人權益。

其中，就審議會組成，立法說明中已確認應於子法訂定時，納入原住民、漁民、在地或其他權益相關者等代表，就整體性衡平安排，使決策過程能容納多元聲音，絕對不會專斷獨行。

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管碧玲以中華白海豚棲息環境為例，歷經當時行政院農業委員會預告，到海委會逐一拜訪漁會溝通、預告到公告，前後歷經近10年，顯見海洋保護區劃定過程周延，絕非倉促。

行政院會2月15日通過海洋保育法草案，未來主管機關可劃設海洋庇護區，並分為核心區、緩衝區、永續利用區層次管理；若要劃設海洋庇護區，應設審議會，由專家學者、民間團體及相關機關代表組成，其中專家學者及民間團體代表人數不得少於委員總人數1/2。立法院內政委員會今天舉行「海洋保育法草案」公聽會，邀請海洋委員會、內政部、農業部等機關代表及學者專家列席。（編輯：孫承武）1130328