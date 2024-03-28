金門士官仍遭中國滯留 管碧玲：海巡隨時準備接人

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（中央社記者王承中台北28日電）金門胡姓士官出海釣魚迷航被中國尋獲仍滯留，海委會主委管碧玲今天表示，基於人道或是搜救公約，希望讓胡姓士官能夠很快回來，海巡署也隨時準備接人的工作。

金門縣金沙鎮25歲陸軍胡姓士官及40歲吳姓釣客17日乘波特船出海釣魚失聯，漂到中國泉州圍頭海域被中國海警尋獲；吳姓釣客已返家。國民黨立委陳玉珍日前表示，原則上中國大陸方面已同意安排家屬前往探視目前仍遭滯留的胡姓士官，但相關期程與細節還要進一步確認。

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立法院內政委員會今天審查「海洋保育法」草案，邀請海委會主委管碧玲列席。中國同意家屬探視胡姓士官，管碧玲在會前受訪表示，基於人道或是搜救公約，希望讓胡姓士官能夠很快回來，海巡署也隨時準備接人的工作，目前各部會也都在各自領域一直溝通這件事。

有關中國海事部門在台海周邊展開演訓，海巡署是否掌握，管碧玲指出，海巡署就是常態性執法，會依執法標準作業程序進行，該驅離就驅離，該登艦或扣留的，海巡署都會依法行政。（編輯：郭無患）1130328