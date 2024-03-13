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中國清淤船疏濬劉五店航道 海委會：正常週期作業

2024/3/13 12:55
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（中央社記者王承中台北13日電）中國清淤船逐步疏通途經小金門、大二膽島間的劉五店航道，海委會副主委周美伍今天表示，對岸水道疏濬是每3年一個週期，這次週期是2022年到2024年，是正常的疏濬。

中國清淤船疏通的劉五店航道經過金門的禁限制海域，引發外界關注。海委會主委管碧玲日前表示，清淤船作業範圍在廈門海域，清淤後航行未滯留，經過禁限制海域，海巡署都派船併航。

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立法院內政委員會今天邀請管碧玲率同所屬列席報告業務概況。關於中國清淤船疏濬劉五店航道，並航經金門禁限制海域，列席備詢的海委會副主委周美伍表示，對岸水道的疏濬是每3年一個週期，這次週期是2022年到2024年，是正常的疏濬。

對於中國清淤船能否進入金門禁限制海域，周美伍指出，進入前要經過報備申請，但這次中國清淤船並未完成，海巡署也立刻通知，要求中國清淤船按照程序向金門航管單位報備。海巡在進行驅離越界船隻時，都會告知對方，可經由管道向金門航管單位提出申請。（編輯：郭無患）1130313

#中國
#海委會
#周美伍
#管碧玲
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