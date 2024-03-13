中國漁船闖苗栗外海 管碧玲：有調派大型艦處理

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（中央社記者王承中台北13日電）3艘中國漁船日前進入苗栗外海領海內，海委會主委管碧玲今天表示，當天有調派大型艦來處理，但當時大型艦有其他任務，抵達現場時，對方已經離開。海巡署盡全力守護海疆，偶爾會遭遇風浪大，大型艦趕不及的狀況，但都有透過系統持續監控。

海巡署副署長張忠龍證實，有3艘中國大型漁船在日前進入苗栗外海的領海內6浬，但由於當天風浪已經超過巡防艇的耐浪級數，全程用雷達監控。

立法院內政委員會今天邀請管碧玲率同所屬列席報告業務概況。管碧玲在會前受訪表示，當天有要調派大型艦艇來處理，不過當時大型艦艇也有其他取締、巡護的工作，而當大型艦艇抵達現場時，對方也已經離開。

管碧玲指出，截至昨天，海巡署今年已經驅離349艘越界漁船，面對各種越界漁船，都會依法執行，盡全力在做。面對風浪大時，如澎湖海域，部分對岸漁船基於避風需要，海巡署也有應處的標準作業程序。

管碧玲表示，這次苗栗事件引起各界關注，海巡署會盡全力守護海疆，會盡力做到做好，但偶爾也會出現風浪大，而大型船艦趕不及的狀況，但海巡署都有透過系統持續監控。

管碧玲指出，她就任海委會主委，爭取到新台幣90億元的預算，逐年針對現有船艦進行維修，一面修船，一面造新船。今年度應該會有各型船艦，共29艘新艦交船。

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針對金門快艇案爭議未解，管碧玲也表示，非常希望能夠人道優先，這也是過去15次溝通協商過程當中，較有高度共識的部分，其中撫慰金、遺體領回，是海委會非常期待能用最快的時間，直接對家屬做人道撫慰的項目。

管碧玲指出，但有關於真相、咎責的部分，則需要讓司法來釐清，必須等司法調查告一段落才能處理。非常希望人道優先能夠成為共同解決問題的共識。（編輯：蘇龍麒）1130313