中國漁船進入苗栗外海6浬 海巡署：全程雷達監控

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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北11日電）國民黨立委馬文君今天在立法院關切，3艘中國大型漁船日前進入苗栗外海的領海內6浬。海巡署副署長張忠龍證實，3艘中國漁船當天進入領海，但風浪已經超過巡防艇的耐浪級數，全程用雷達監控。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」，並備質詢。

馬文君質詢時表示，媒體報導提及近期有中國3艘大型漁船曾進入苗栗外海，實際上已經進入領海內6浬處，並秀出報導影片的截圖，顯示事發時間是在3月6日。

張忠龍表示，當天3艘中國漁船進入台灣海域，海巡署在上午11時許，就以雷達全程監控，也立即派遣巡防艇應對，但是當天海浪7到8級、陣風10級，已經超過海巡署巡防艇的耐浪級數。

馬文君詢問，為何中國漁船可以在該處海域航行，但海巡巡防艇卻無法。

張忠龍表示，當天的中國漁船噸位約300噸至500噸，但是當天的海巡巡防艇噸位只有100噸，因此海巡署全程用雷達監控，並依中國漁船的航行速度，推估是在航行。（編輯：蘇志宗）1130311