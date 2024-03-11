應對中國壓拉兩手策略 蔡明彥：提升台灣防衛韌性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯、游凱翔台北11日電）國安局長蔡明彥今天指出，中國對台進行壓拉兩手策略，台灣國安應對要強調提升防衛韌性，不只武器、硬體現代化，還有能源、糧食、社會韌性等，增強全民防衛，提升中國可能武力犯台的成本。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」，併請國防部副部長柏鴻輝等人列席，並備質詢。

國防部長邱國正7日在立法院答詢時說，兩岸情勢嚴峻，最近睡得不好；因此，朝野立委今天十分關切蔡明彥的睡眠狀況。

國民黨立委馬文君質詢時關切蔡明彥近期睡得好不好，蔡明彥笑說，從來沒有想到睡覺的問題，比專業問題還難回答。講睡得好，好像不重視台海緊張情勢，講睡不好，又好像台海情勢很緊張，因此只能回答「有在睡覺」。

馬文君質疑，台海情勢為什麼8年來變得緊張，蔡明彥說，最主要是中國整體戰略行為改變，中國領導人習近平上台後對整體中國國力充滿自信，現在對於展現國家力量，對外存在感的提升，非常積極。

蔡明彥指出，中國對台政策採壓拉兩手策略，有軟的一手，也有硬的一手，國防部基於相關國際法、聯合國憲章，一旦中國有任何侵略國家主權或領海、領空行動，必須要有自衛權。這部分由國防部說明比較恰當。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡明彥強調，國安上應對中國壓拉兩手策略，主要還是強調台灣防衛韌性的重要性，不只是武器、硬體更新現代化，還有能源韌性、糧食韌性、和社會韌性等，加強全民防衛，提升中國可能武力犯台的成本，這也是在烏俄戰爭後，歐洲國家普遍重視的國防現代化方向，台灣要朝這個方向努力。

蔡明彥舉例，國防部全民防衛動員署主要負責相關規劃，據他所知也有相關專案，統合各部會如何提升防衛與社會韌性，檢討現有方案、策進作為，他自己也參加過幾次會議。（編輯：郭無患）1130311