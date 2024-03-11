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菲離島建港因應台灣有事 蔡明彥：注意情勢對台影響

2024/3/11 14:56
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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北11日電）民進黨立委林楚茵今天引述外媒報導，指美國將協助菲律賓在距離台灣140公里的巴丹群島建港，因應若台灣有事。國安局長蔡明彥回應，未來菲國離島可能會有美軍部隊，將密切注意相關情勢對區域、台海安全影響。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」，並備質詢。

林楚茵質詢，關切今天外媒報導，菲律賓證實，美國將出資在距離台灣140公里的菲律賓巴丹群島建設港口，要防範台灣有事，就可以即刻對台灣周邊做出防護，詢問蔡明彥是否有看到此則新聞。

蔡明彥回答「有」，並指出美國對於菲律賓，還有南海緊張情勢升高非常關注，所以有在調整菲律賓的美國駐軍，去年美國就與菲律賓簽署協議，要增加在菲律賓的相關軍事基地。

蔡明彥說，這些美軍基地經過重新配置後，包含菲國的離島地區，未來可能都會有新的美軍部隊或設施的進駐，國安局會注意相關的情勢，以及對區域安全、台海安全所產生的影響。

林楚茵指出，這樣的軍力布署，展現台灣在國際社會上重要性，也包含中國擴權也是東南亞國家所擔憂，並希望蔡明彥能給出總結。

蔡明彥說，台灣站在中國軍事擴張的第一線，但在過程中國際社會對台灣的關注、支持聲量，越來越高、越來越大，這也鋪陳出台灣對各國際友盟國家在戰略合作的機會，「我們會爭取這樣的好機會」。（編輯：林興盟）1130311

#台灣
#蔡明彥
#林楚茵
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