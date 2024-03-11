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蔡明彥：中國520前頻施壓 想要影響新政府兩岸政策

2024/3/11 11:56（3/11 12:48 更新）
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示意圖。（Shutterstock圖庫）
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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北11日電）國安局長蔡明彥今天指出，中國會持續透過國際一中框架，限縮台灣國際參與空間，並在520前持續施壓，影響新政府的兩岸政策走向；同時，中國誘拉台灣邦交國的作法愈來愈多元，除加強與邦交國政府互動，也透過民企在邦交國動作頻頻，政府都在注意。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」，併請國防部副部長柏鴻輝等人列席，並備質詢。

民進黨立委李坤城質詢，美國聯邦眾議院去年通過「台灣國際團結法案」，法案主張聯合國大會第2758號決議不涉及台灣，致力對抗中國試圖在國際組織扭曲關乎台灣權益的行徑。之前，甚至連太平洋島國諾魯都以2758號決議及一中原則等理由與中華民國斷交，轉向中華人民共和國

蔡明彥表示，中國刻意錯誤解讀2758號決議，目的是限縮、矮化台灣的主權地位，讓台灣變成國際一中框架之下的中國附庸；中國會持續透過國際一中框架，限縮台灣國際參與空間，並在520前持續施壓，影響新政府的兩岸政策走向。

至於520前是否還會有斷交情況，蔡明彥說，必須持續注意，中國現在誘拉台灣邦交國作法愈來愈多元，不單只是政府之間的接觸，也透過華為等民間企業，在台灣邦交國有很多動作，例如利用資通基礎設施建設的一些投資案，或是設備捐助等活動，加強跟台灣邦交國政府的互動聯繫，政府都在注意。

蔡明彥表示，中國在520之前會繼續施壓，政府會保持高度警戒，駐外官員將非常注意中國對邦交國的相關誘拉動作。（編輯：郭無患）1130311

立法院外交及國防委員會11日邀請國安局長蔡明彥就「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」專題報告，圖為蔡明彥（中）會前接受媒體聯訪。中央社記者徐肇昌攝 113年3月11日
立法院外交及國防委員會11日邀請國安局長蔡明彥就「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」專題報告，圖為蔡明彥（中）會前接受媒體聯訪。中央社記者徐肇昌攝 113年3月11日
#中國
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