游錫堃臉書曬清理搬離官邸照 網友留言送暖祝福

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（中央社記者范正祥台北15日電）國會龍頭選舉落幕，前立法院長游錫堃卸任後雖然有3個月法定時間搬離官邸，但他今天透過臉書發文，已於春節期間努力清理、打包，以便讓新院長可早點使用，不少網友留言送暖，給予游錫堃祝福。

第11屆立委2月1日報到，並舉行立法院長選舉，由國民黨立委韓國瑜當選立法院長，游錫堃尋求連任立法院長失利，發表聲明自2日起辭去立委職務。

游錫堃1日已經清空在立法院的辦公室，他今天並透過臉書發文，分享今年過了一個完全不一樣的春節，「打包」的春節，因為雖然法定搬離官邸時間3個月，但為讓新院長可早點使用，春節前找房子、租房子，春節期間努力清理、打包。

搬離過去4年院長任內使用的重慶南路官邸，游錫堃表示，今天是今年的第一個上班日，希望搬家公司開工後，他的房東可以盡速準備完成，讓他早點順利遷入。

有網友留言，不捨游錫堃為台灣付出一輩子，臨老還要租房子。游錫堃擔心引起誤會，對此特別回覆，指出要租房子住的原因，是因為去年他把名下的房子出租。

許多網友稱讚，游錫堃卸任公職後隨即清空辦公室和提早搬離官邸是清廉模範。

此外，立委留言送暖，給予游錫堃祝福，包括民進黨立委李坤城謝謝游錫堃過去在國會外交的貢獻，民眾黨立委陳昭姿也感謝游錫堃長期對國家的貢獻。（編輯：張若瑤）1130215