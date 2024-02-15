更多編輯台推薦新聞：
珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安
娛樂

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國漁船越界捕魚盜砂 海巡署近8年驅離逾9000艘
首頁 / 政治

游錫堃臉書曬清理搬離官邸照 網友留言送暖祝福

2024/2/15 15:56（2/15 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北15日電）國會龍頭選舉落幕，前立法院長游錫堃卸任後雖然有3個月法定時間搬離官邸，但他今天透過臉書發文，已於春節期間努力清理、打包，以便讓新院長可早點使用，不少網友留言送暖，給予游錫堃祝福。

第11屆立委2月1日報到，並舉行立法院長選舉，由國民黨立委韓國瑜當選立法院長，游錫堃尋求連任立法院長失利，發表聲明自2日起辭去立委職務。

游錫堃1日已經清空在立法院的辦公室，他今天並透過臉書發文，分享今年過了一個完全不一樣的春節，「打包」的春節，因為雖然法定搬離官邸時間3個月，但為讓新院長可早點使用，春節前找房子、租房子，春節期間努力清理、打包。

搬離過去4年院長任內使用的重慶南路官邸，游錫堃表示，今天是今年的第一個上班日，希望搬家公司開工後，他的房東可以盡速準備完成，讓他早點順利遷入。

有網友留言，不捨游錫堃為台灣付出一輩子，臨老還要租房子。游錫堃擔心引起誤會，對此特別回覆，指出要租房子住的原因，是因為去年他把名下的房子出租。

許多網友稱讚，游錫堃卸任公職後隨即清空辦公室和提早搬離官邸是清廉模範。

此外，立委留言送暖，給予游錫堃祝福，包括民進黨立委李坤城謝謝游錫堃過去在國會外交的貢獻，民眾黨立委陳昭姿也感謝游錫堃長期對國家的貢獻。（編輯：張若瑤）1130215

#國會
#游錫堃
#立法院長
#李坤城
#陳昭姿
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.25