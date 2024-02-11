第10屆立法院國會外交亮眼 逾80國3500位外賓到訪

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（中央社記者范正祥台北11日電）第10屆立法院4年期間，雖有長達3年多時間因COVID-19疫情影響，國會外交推展不易；但根據立法院統計，仍有來自超過80個國家、3500位以上外賓參訪立法院，展現對台灣的支持，表現亮眼。

立法院象徵著台灣的最高民意，除監督行政部門各項施政，長期以來也透過國會力量，推動國會外交與國際交流互動，促進其他國家進一步了解台灣，包括接待來自世界各國的正副元首、正副議長及國會議員、政府官員、學者等。

立法院第10屆立委任期自2020年2月1日至2024年1月31日，整個4年任期中，有長達3年時間因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，來台外賓或立委組團出訪不便，國會外交整體規模受限制，但仍突破創下多項紀錄。

根據立法院歸納整理，第10屆立院推動國會外交創下台灣「國會外交史」上的多個首例，包括2020年9月1日捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）受邀到立院，以「民主國家團結一致，致力捍衛共同價值」為題發表演說，此為立院睽違45年後，再度有外國議長在議場發表演說，亦是非邦交國議長第1人。

外國國會議長造訪立院，還有2023年3月28日捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率團參訪立法院，並以「我們與你們同在，請你們也和我們同在」為題發表演說，成為捷克眾議院議長首次訪問台灣。

另外，2023年10月24日立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）受邀到立法院，以「超越國界：民主合作的活力」為題發表演說，身分都是「非邦交國現任國會議長」，她也是第1位訪問台灣的立陶宛國會議長，極具特殊意義。

在國家元首部分，2023年4月25日瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）訪問立法院，是立法院睽違13年後，再度有國家元首到議場演說；為了讓賈麥岱在長途跋涉後，不要走太多路及爬太多階梯，立院特別破例讓國賓座車直接開到議場前門口，表達最高歡迎之意。

第10屆立法院在國會外交方面的重要事蹟，還包括2022年8月3日，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）拜訪立法院，並發表公開談話。她是繼1997年時任美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要，亦是自1971年8月時任美國眾議院議長艾伯特（Carl Albert）到訪立法院後，睽違51年再度有美國現任眾議院議長造訪立院。

第10屆立法院也循往年模式，有多個「立法院跨黨派委員訪問團」利用國會休會期間，前往各國國會及許多地方進行參訪；第10屆立法院長游錫堃指出，國會外交對台灣加強國際關係及提升國際能見度，扮演重要角色並可深化民主同盟。

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截至2023年底，游錫堃在立法院接待77個國家、295個訪團、共3383位來賓；換言之，聯合國193個會員國，游錫堃任內就有超過1/3，參訪過台灣最高民意殿堂。

談及國會外交，長期致力爭取國際友人支持台灣的「4連霸」國民黨立委、立法院副院長江啟臣指出，國會外交不是代表任何個人，而是與行政部門互補；立院接待外賓或立委出訪進行國會外交，把握每次機會讓世界看見台灣，向世界傳達台灣人民渴望國家安全、區域和平的心聲，守護國家安全、人民平安。（編輯：郭無患）1130211