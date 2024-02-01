韓國瑜當選院長 民進黨：盼精進國會外交為台灣發聲

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（中央社記者葉素萍台北1日電）國民黨立委韓國瑜當選立法院長，民進黨表示，祝福並尊重立院民主選舉結果，期許韓國瑜未來接棒前院長游錫堃後，繼續精進國會外交，為台灣在國際上發聲。選舉結果證明民進黨堅持價值理念，絕不會為政黨利益而妥協交換。

針對游錫堃請辭立法委員，民進黨表示，尊重且不捨，游錫堃是創黨18人小組的成員之一，對於推動台灣民主進步有重大貢獻，也始終保持風骨。感謝游錫堃過去帶領立院工作人員推動國會改革，代表國會促進各國邦誼，貢獻良多。

民進黨今天透過新聞稿表示，尊重憲政體制、尊重立院全體立法委員的民主選舉結果，民進黨也對新任院長韓國瑜表達祝福，新一屆的立法院是新民意的展現，未來將由三黨共同承擔國家進步的責任。

民進黨說，立法院長除了對內主持議事，對外更是代表最高民意機關的國家象徵，期許韓國瑜在未來接棒游錫堃繼續精進國會外交，為台灣在國際上發聲，與台灣人民共同守護主權，發揚台灣國際地位。

民進黨指出，在過去8年裡，民進黨完成諸多歷史性的國會改革，包括民間團體長期呼籲的國會頻道，讓國會動態隨時供人民檢視；也完成「立法院組織法」的修法，規定「黨團協商」會議，全程錄音錄影，落實國會公開透明；以及開放「公民記者」進入採訪，大幅降低參訪立法院門檻，讓民間監督力量深入國會。

民進黨表示，期盼在新任院長帶領下，國會能夠持續改革腳步，各黨理性溝通、合作，不分朝野，一致為福國利民的法案共同努力。

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民進黨說，此次選舉結果，也證明了民進黨堅持價值的理念，絕不會為了政黨的利益而有所妥協交換，期許黨籍立委能夠記得今日團結，繼續為台灣人民的福祉奮鬥打拚。

民進黨發言人卓冠廷也在個人臉書表示，投票前出現不少游錫堃戀棧立法院長職務的聲音，也有許多戰友不理解，為何游錫堃拜會民眾黨、以個人名義回應民眾黨的四點訴求，如果無法連任是不是應該請辭，是不是游錫堃只想著自己卻犧牲大我，但「游院長從來不是戀棧位置的人」。（編輯：林淑媛）1130201