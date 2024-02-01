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韓國瑜第二輪投票獲54票 當選立法院長

2024/2/1 13:38（2/1 14:03 更新）
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立法院1日進行院長選舉，首輪投票無人過半，第2輪投票結果，在民眾黨8位立委未進場投票下，國民黨推出的立委韓國瑜拿到54票，已超過105位領票立委的半數，當選第11屆立法院長。圖為韓國瑜（中）向眾人拱手致意。中央社記者王騰毅攝 113年2月1日
立法院1日進行院長選舉，首輪投票無人過半，第2輪投票結果，在民眾黨8位立委未進場投票下，國民黨推出的立委韓國瑜拿到54票，已超過105位領票立委的半數，當選第11屆立法院長。圖為韓國瑜（中）向眾人拱手致意。中央社記者王騰毅攝 113年2月1日
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（中央社記者王揚宇台北1日電）第11屆立委今天報到後，上午進行立法院長選舉，第一輪投票無人過半，第二輪投票結果，在民眾黨8位立委未進場投票下，國民黨推出的立委韓國瑜拿到54票，民進黨尋求連任的游錫堃51票，韓國瑜當選第11屆立法院長。

第二輪投票結果，在民眾黨8位立委未進場投票下，國民黨推出的立委韓國瑜拿到54票，民進黨尋求連任的游錫堃51票，韓國瑜當選第11屆立法院長。（中央社製圖）
第二輪投票結果，在民眾黨8位立委未進場投票下，國民黨推出的立委韓國瑜拿到54票，民進黨尋求連任的游錫堃51票，韓國瑜當選第11屆立法院長。（中央社製圖）

這次立法院長選舉，藍綠白陣營都推出人選，除韓國瑜、游錫堃外，台灣民眾黨也推出立委黃珊珊角逐。

依據立法委員互選院長副院長辦法第4條規定，立法院長、副院長選舉，均以得出席人數過半數的票數者為當選。第一次投票如無人得到過半數票數時，就得票較多的前2名重行投票，以得票比較多數者為當選。

第一輪投票時，全體113席立委領票，韓國瑜拿到54票、游錫堃51票、黃珊珊7票，無效票1張，3人均未取得過半票數，因此進入第二輪投票，由韓國瑜與游錫堃一決高下，以得票比較多數者為當選。

在現場工作人員布置完圈票處及票匭後，立委於中午12時36分進行第二輪選舉投票，而第二輪的投票截止時間為下午1時30分。

民進黨立委蓋完選票後，給民進黨立委、監票員陳亭妃看，技術性亮票。國民黨立委則集體公開亮票，並將選票高舉過頭，大方給媒體拍攝。

第二輪投票結果在下午1時46分出爐，共有105人領票，韓國瑜拿到54票、游錫堃獲得51票，最終由韓國瑜當選立法院長，民眾黨8名立委未進場投票。（編輯：蘇龍麒）1130201

#游錫堃
#立法院長
#韓國瑜
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